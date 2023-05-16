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Сергей Антонов. В тихой станице. Радиопостановка

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Сергей Антонов. В тихой станице. Радиопостановка

Радиопостановка по рассказу. Василиса Михайловна и ее внучка Люда живут в станице недалеко от райцентра. К ним в гости часто приходит Никодим Павлович, который ухаживает за Людой. Но не лежит душа у нее к этому скучному и очень "правильному человеку". А вот появление в их доме строителя Володи взволновало девушку, да и Володе понравилась Люда…
По одноименному рассказу.
Режиссер Макеева Леонтина.

#Радиотеатр

В ролях: Никодим Павлович – Ткачук Роман; Василиса Михайловна – Богданова Антонина; Люда, ее внучка – Гурзо Наталья; Владимир Столяров – Миловидов Сергей; Мальчик Саша – Потоцкая Ирина; От автора – Куликов Георгий

Год производства: 1977

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EdWidehI59k
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