Сергей Антонов. В тихой станице. Радиопостановка
Сергей Антонов. В тихой станице. Радиопостановка
Радиопостановка по рассказу. Василиса Михайловна и ее внучка Люда живут в станице недалеко от райцентра. К ним в гости часто приходит Никодим Павлович, который ухаживает за Людой. Но не лежит душа у нее к этому скучному и очень "правильному человеку". А вот появление в их доме строителя Володи взволновало девушку, да и Володе понравилась Люда…
По одноименному рассказу.
Режиссер Макеева Леонтина.
#Радиотеатр
В ролях: Никодим Павлович – Ткачук Роман; Василиса Михайловна – Богданова Антонина; Люда, ее внучка – Гурзо Наталья; Владимир Столяров – Миловидов Сергей; Мальчик Саша – Потоцкая Ирина; От автора – Куликов Георгий
Год производства: 1977