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Мастер. Серия 1. О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова (1987)

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Мастер. Серия 1. О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова

Год производства: 1987

О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова. Звучат фрагменты его произведений "Белая гвардия", "Театральный роман", "Мастер и Маргарита".

Научно-популярный фильм "Мастер. Серия 1"
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр., 1987 год

Автор сценария – Владимир Лакшин
Режиссер – Ольга Кознова
Оператор – Владимир Качулин
Ведущий – Владимир Лакшин


Мастер. Серия 1 – https://youtu.be/w39qxVQrz9Q
Мастер. Серия 2 – https://youtu.be/j4tFvTU7jkI

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w39qxVQrz9Q
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