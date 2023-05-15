Мастер. Серия 1. О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова (1987)
Мастер. Серия 1. О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова
Год производства: 1987
О жизни и творчестве писателя М.А.Булгакова. Звучат фрагменты его произведений "Белая гвардия", "Театральный роман", "Мастер и Маргарита".
Научно-популярный фильм "Мастер. Серия 1"
Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр., 1987 год
Автор сценария – Владимир Лакшин
Режиссер – Ольга Кознова
Оператор – Владимир Качулин
Ведущий – Владимир Лакшин
Мастер. Серия 1 – https://youtu.be/w39qxVQrz9Q
Мастер. Серия 2 – https://youtu.be/j4tFvTU7jkI