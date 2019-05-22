Михаил Булгаков и мистика Жизни вокруг него

Михаил Булгаков — личность выдающаяся, оказавшая своим творчеством воздействие, без шуток, на всю планету. Его роман «Мастер и Маргарита» признан на Западе лучшим романом XX века. Если учитывать, что очень многие люди читали этот роман, но при том не читали Библии, то можно считать, что представление о личности Иисуса у многих — именно из романа Булгакова, из образа мысли и поведения Иешуа, причём как в России, так и за рубежом. Всё творчество Булгакова связано с некой «мистикой», как во время, так и, особенно, после ухода в мир иной писателя.

«…Ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет . Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал». Роман «Мастер и Маргарита»

Немного биографии

Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. С 1901 года будущий писатель получал начальное образование в Первой Киевской гимназии. В 1909 году поступил в Киевский университет на медицинский факультет. На втором курсе, в 1913 году, Михаил Афанасьевич женился на Татьяне Лаппе.

Михаил Афанасьевич был самым старшим ребёнком в многодетной семье. У писателя было четыре сестры — Варвара, Лена, Вера и Надежда, и два брата — Коля и Ваня. Семья маленького Миши была из потомственных колокольных дворян, их предки были священниками и служили в Орловской губернии.

В 7-летнем возрасте Михаил Булгаков смог написать своё первое произведение с названием «Похождения Светланы».

Врачебная практика

Окончив в 1916 году университет, Булгаков устроился на работу в один из киевских госпиталей. Летом 1916 года его направили в село Никольское Смоленской губернии. В краткой биографии Булгакова нельзя не упомянуть, что в этот период писатель пристрастился к морфию (этот опыт описан в одноимённом произведении), но, благодаря стараниям жены, смог победить зависимость.



Во время гражданской войны в 1919 году Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Украинской Народной республики, а затем в армию Южной России. В 1920 году Михаил Афанасьевич заболел тифом, поэтому не смог покинуть страну с Добровольческой армией, хотя неизвестно, что было бы для него лучше.

Вдруг…

Человеком Булгаков был довольно-таки замкнутым, скрытным, не любящим говорить о личном, страдающим от частых неврозов.



Возможно, свою лепту в формирование именно такого образа писателя внесли такие беды, как преждевременная смерть отца (он скончался в сорок восемь лет в связи с серьёзным воспалением почек) и суицид близкого товарища Бориса Богданова из-за невзаимной любви к сестре писателя — Варваре Булгаковой.

В 1937 году Булгаков разговаривал по телефону со Сталиным, но содержание осталось ни для кого не известным Однако известно, что Сталин смотрел его пьесу «Дни Турбиных» 15 или 20 раз (!!!). Более того, в письме своему другу Попову Булгаков сообщил о возвращении пьесы на сцену в 1933 году (после запрета как «белогвардейщины» в 1929) так:

«В силу причин, которые мне неизвестны, и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТу замечательное распоряжение: пьесу «Дни Турбиных» возобновить. Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору — возвращена часть его жизни. Вот и всё».

Конечно, «замечательное распоряжение» было отдано никаким не правительством, а Сталиным. В это время он посмотрел во МХАТе спектакль по пьесе Афиногенова «Страх», который ему не понравился, и вдруг приказал восстановить «хорошую пьесу» «Дни Турбиных» — что и было мгновенно исполнено [ 1 ].

Конец пути

В 1939 году Булгаков готовит к постановке пьесу «Батум», посвящённую И. Сталину, но перед самой премьерой приходит телеграмма о том, что Сталин запрещает постановку, потому как считает неуместным пьесу о себе.

И так совпадает, что после этого у Михаила Булгакова резко ухудшается здоровье, он перестаёт видеть (потеря зрения — весьма символичный процесс), врачи диагностируют воспаление почек. Писатель снова начинает принимать морфий, чтобы снять боль.



В это же время жена Елена Сергеевна Булгакова (урождённая Нюренберг) под диктовку мужа дописывает последний и окончательный вариант «Мастера и Маргариты».

10 марта 1940 года писатель скончался. На тот момент ему было всего-навсего 49 лет. Михаил Афанасьевич Булгаков похоронен на Новодевичьем кладбище, на его могиле, по просьбе жены писателя, установлен надгробный камень с могилы Н.В. Гоголя, который впоследствии получит название «голгофа» довольно интересным образом.

В 1952 году, к столетию смерти, на могиле Гоголя поставили новый памятник. Для этого крест сломали, а камень убрали. Дальше слово вдове писателя Елене Сергеевне Булгаковой:

«Однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то гранитную глыбу. Директор мастерской объяснил, что это — Голгофа с могилы Гоголя.

По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. С большим трудом, так как этот гранит труден для обработки, как железо, рабочие вырубили площадочку для надписи. Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с могилы его любимого писателя Гоголя». [ 4 ]

Символично, что в одном из писем своему другу-биографу Попову Булгаков за восемь лет до смерти, вспоминая Гоголя, просил:

«Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью».

Мистика вокруг произведений Булгакова

Съёмки фильма «Бег»

Литературным консультантом режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов приглашают вдову Булгакова Елену Сергеевну. Они были знакомы ещё до работы над фильмом. Это она дала им прочесть полную рукопись пьесы.



И, в конечном итоге, именно она заразила идеей перенести её на экран. Причём, когда началась работа над сценарием, она вела себя с ними очень странно. Когда нужно было добавить какую-то сцену, придумать эпизод, она просила время подумать. А потом приезжала или звонила со словами:

«Можете делать так, как вы предложили, Булгакову этот вариант нравится».

Иногда говорила:

«Михаил Афанасьевич в целом одобряет то, что вы делаете, но просит добавить несколько деталей».

Они переделывали, и действительно получалось в духе Булгакова. И именно Елена Булгакова внесла в фильм сцену с гробовщиком.

Елена Сергеевна



Несмотря на булгаковское покровительство, всё равно у киногруппы было множество проблем, связанных с производством фильма. Иногда ситуация доводила соавторов до отчаяния.



Когда все разрешения были даны и все документы о запуске фильма были подписаны, оставался нерешённым только один, но самый главный вопрос: на что снимать? Выделять для большой двухсерийной ленты импортную пленку — слишком накладно, а отечественная в последнее время вся приходила бракованная.

Наконец было принято решение снимать фильм на отечественной широкоформатной плёнке. Оператор фильма «Бег» Леван Пааташвили прекрасно понимал, что если в 35-миллиметровом формате можно рассчитывать на то, что фабричные погрешности плёнки не будут заметны, то при удвоенной ширине 70-миллиметрового негатива скрыть их невозможно.

Каждый раз с замиранием сердца они открывали коробку с плёнкой, которую привозили из проявочного цеха и на удивление весь материал оказывался качественным. Более того, ни разу не было случая операторского брака. Весь Мосфильм удивлялся этому, как чуду. Это и было настоящее чудо. Правда, когда об этом рассказывали Елене Булгаковой, она в ответ только загадочно улыбалась.

Когда по Мосфильму разнёсся слух, что Алов и Наумов запускаются с Булгаковым, среди актёров начались нешуточные волнения — совсем недавно вся интеллигенция прочитала «Мастера и Маргариту», Булгаков был культовой фигурой. О том, чтобы работать с его произведениями никто даже не помышлял. А тут — двухсерийная эпопея! Для каждого актёра попасть даже не на съёмки — на пробы — становилось знаковым событием. Первым делом для съёмочной группы фильма был устроен закрытый просмотр запрещённого в СССР фильма «Доктор Живаго». Чтобы каждый артист проникся в историческую атмосферу гражданской войны.

Две серии фильма — это два разных мира. Один — это конец былой России.

Вторая серия — это «Чужбина». Новые страны, новые деньги, новые одежды — каждый эмигрант решает для себя жуткую головоломку про жизнь вне родины. Про судьбу вне истоков.

Кстати, «Мосфильм», на котором снимался фильм, организовывался в ноябре 1923 года не на пустом месте. Он создавался на базе двух национализированных кинофабрик Александра Ханжонкова и Иосифа Ермольева. Оба они покинули свою Родину в 1920 году после разгрома армии Врангеля. Более того, оба они эмигрировали в Европу через Константинополь, как это сделали герои булгаковской пьесы «Бег».

Но как в картине решить тему эмигрантской безысходности?

В финале «Бега», отданном в 1928 году во МХАТ, генерал Хлудов вместе с Серафимой Корзухиной и Голубковым возвращался в Россию. В 1937 году Булгаков отчасти переделал своё произведение. Теперь в финале Хлудов, оставшись в Константинополе, пускал себе пулю в лоб.

Советских чиновников такой финал не устроил. Они попросили убрать из сценария всё, что может вызвать сочувствие к этому персонажу. И тогда в конце фильма появилась вот эта одинокая фигура, окружённая бродячими собаками, которая никогда не найдёт своего пристанища. И от этого история о судьбе русских эмигрантов только выиграла, получив ещё одну новую пронзительную краску.

Кадр из фильма «Бег»



Не получилось снять в Турции Константинополь, который теперь называется Стамбул, куда бегут из России главные герои пьесы. Соглашение на съёмки с турецкими дипломатами требовало слишком много времени. И тогда в древний город превратился болгарский Пловдиев. А чтобы сделать несколько реальных планов Стамбула, оператору достали туристическую путевку в Турцию, и он снимал подпольно, без штатива на ручную камеру и, кстати], на разряженный аккумулятор.

Зато Париж был настоящий! И настоящий Михаил Ульянов шёл по французской столице в настоящих кальсонах! И надо же — вокруг никто и вида не подал. Ведь Париж всегда было трудно чем-нибудь удивить.

А саму карточную игру оставили для Москвы, для павильонных съёмок. Но каждому артисту был нужен особый подход. Евгений Евстигнеев больше любил импровизацию.



Для него долго репетировать было скучно, он угасал, сцена проседала. А Михаил Ульянов наоборот должен был наработать свою роль, постепенно наполняя жизнью и деталями. Алов и Наумов придумали для этой ситуации такой ход: красивая ассистентка уводила Евстигнеева в гримерку, поила его кофе и развлекала приятным общением, а они репетировали с Ульяновым. Когда Михаил Александрович был готов, звали Евстигнеева.

Но откуда создателям ленты было знать, что эта сцена очень скоро перенесётся в их жизнь, с легкой руки Булгакова скоро поможет им с выходом картины на экраны.

А помощь им понадобится в самое ближайшее время! Сразу же после первого показа «Бега». Режиссёров даже в Москве в тот день не было. Им позвонили и рассказали про скандал, который устроил председатель Госкино:

«Белые у них страдают! А Чарнота вообще положительный герой! Вызывает к себе любовь, когда должен вызывать ненависть!».

Расклеенные было по городу афиши распорядились снять. Премьеру отменили.

Наумов вместе с Ульяновым бросились в самолёт спасать фильм. Вдруг к ним подходит стюардесса и просит пройти в первый салон, где летели члены политбюро. После короткого знакомства артисту и режиссёру предложили сыграть в домино. Владимир Наумов выбрал игру «американка» и предложил сыграть на желание.



В результате Ульянов и Наумов обыграли партийцев. А желанием у них стало — премьера фильма «Бег». То есть всё произошло, как в самом фильме, как будто Булгаков подкинул им на выручку один из своих сюжетов.



Надо сказать, что после съёмок «Бега», поверив в свои хорошие отношения с Булгаковым, Владимир Наумов решил ставить «Мастера и Маргариту». И ночью у него было видение недавно умершей Елены Сергеевны Булгаковой, которая ему передала пожелание Михаила Афанасьевича не ставить роман. Более того, она предупредила, что у других режиссёров из постановки «Мастера и Маргариты» не выйдет ничего хорошего.



Мы предположим, что причина того, что ни одна из ныне существующих экранизаций так и не удалась, состоит в том, что режиссёры не поняли замысла Булгакова и главных идей романа. Они были заняты сочной постановкой всякой «оригинальщины», «оголённостей» и прочей «бесовщины», не заметив, что роман о взаимоотношениях Бога и с Иешуа, и с теми силами, какие олицетворяет собой Воланд со своей свитой, и с простыми людьми. Бога-то в романе они и не заметили. А он там не просто есть, а играет главную роль.



Стоит помнить, что предками Булгакова были священники и сам он родился в семье преподавателя духовной академии, историка церкви в Киеве!

О русском богословии в произведениях Булгакова

Внесоциальная сторона провозглашённого Иешуа утверждения о всеобщей доброте людей, когда он говорит с Понтием Пилатом о Марке Крысобое, состоит в том, что оно отрицает все без исключения вероучительные традиции, которым свойственно учение об аде, геенне огненной, как о месте, изначально предопределёно предназначенном для нескончаемого заключения непрощённых Богом грешников.



Если все люди — добрые, то геенна, предназначенная для злых, в Предопределении бытия Мироздания — никчёмна. В частности, слова булгаковского Иешуа Га-Ноцри отрицают все вероучения, основанные на Библии и на Коране, а также и все кастовые социологические толпо-«элитарные» доктрины разнообразных (знахарских) ведических традиций.

Сура 5 Корана, что важно — хронологически последняя в истории обретения культурой человечества Корана, завершается эпизодом из событий Судного дня:

«116(116). И вот сказал Бог: «О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме Бога?» Он сказал: «Хвала Тебе! Как можно мне говорить, что мне не по праву? Если я говорил, Ты это знаешь. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в душе: ведь Ты — ведающий скрытое».



117(117). Я не говорил им ничего, кроме того, о чём Ты мне приказал: «Поклоняйтесь Богу, Господу моему и Господу вашему!» Я был свидетелем о них, пока пребывал среди них, а когда Ты меня упокоил, Ты был наблюдателем за ними, и Ты — свидетель всякой вещи.



118(118). Если Ты их накажешь, то ведь они — рабы Твои, а если Ты простишь им, то ведь Ты — великий, мудрый!



119(119). Сказал Бог: «Это — день, когда поможет правдивым их правдивость. Им — сады, где внизу текут реки, — вечно пребывающими они будут там». Бог доволен ими, и они довольны Богом. Это — великая прибыль!



120(120). Богу принадлежит власть над небесами и землёй и тем, что в них, и Он мощен над всякой вещью!» (в переводе И.Ю. Крачковского).

Образ Иешуа из «Мастера и Маргариты» и образ Исы из Корана формируют у читателя взаимоисключающие представления о нравственно-этическом облике Христа.

Всякий читатель обеих книг, если вообразит, что Иешуа попал в ситуацию, описанную в приведённом кораническом фрагменте, для себя отметит, что ответы и речи его, совпадающие с приведёнными в Коране, невозможны.

Вся ситуация развивалась бы совершенно иначе: И вот сказал Судья:

«О Иса, сын Марйам! Разве ты сказал людям: «Примите меня и мою мать двумя богами кроме Бога?»

Он ответил, улыбаясь просто и радостно:

«Конечно, нет. Я никому не говорил таких глупостей: эти добрые люди придумали их сами. Но, как я понимаю, ты, добрый Судия, подумываешь о том, не послать ли многих из этих добрых людей в геенну на нескончаемые времена?



Так ты бы, добрый Судия, опамятовался и одумался, прежде чем тебя охватит стыд: эти добрые люди учились только жизнью, их разумением на их же ошибках потому, что среди них мало кто может научить обрести истину и жить по ней.



Согласись, ведь, если бы ты был Всевышним Всемогущим Богом, Творцом и Вседержителем, то изначально было бы крайне немилостиво с твоей стороны по отношению ко многим предопределить нескончаемые муки в геенне. Неправедно это, чтоб многие, совершив ошибки, неизбежность которых предопределена тобою же, нескончаемо мучились в ней по твоему же предопределению.



Милостивый и Всемогущий даже и не помыслил бы так предопределить бытие Мироздания, а не то, что воплотить такое предопределение в жизнь. Согласись, что нельзя добродетельному Творцу быть хотя бы отчасти мстительным по отношению к творению, как бы эту мстительность ни назвали другими именами, чтобы придать ей благообразность и соблюсти приличия».

Возможно, что Михаил Афанасьевич Булгаков, если бы он обратился к затронутому нами кораническому описанию Судного дня, описал бы эту ситуацию в каких-то других словах, но никак невозможен в устах Иешуа из «Мастера и Маргариты» канонический коранический ответ:

«Если ты их накажешь, то ведь они — рабы Твои, а если Ты простишь им, то ведь Ты — великий, мудрый!»

Отождествление ниспославшего Коран в его исторически реальном виде, а также и авторов библейских «откровений» (на лживость которых многократно указует Коран), с Богом Истинным для булгаковского Иешуа невозможно.



Но, придя к этому выводу, необходимо продолжить рассмотрение сюжета, завершающего хронологически последнюю суру Корана: что последует за такого рода возражением и упрёком в немилостивом для многих предопределении бытия? — основных, предельных вариантов развития ситуации представляется три:

«Милостивый»:

«И даже тебе, Иса, не понять истинной праведности Моего наилучшего предопределения необходимости предусмотреть нескончаемо существующий ад как составную часть поистине благоустроенного Мироздания: но Я всех прощаю, Я, поистине, — великий, мудрый»;

«Воздаятельный»:

«И ты, Иса?… — и это после всего, чем Я облагодетельствовал тебя в жизни?… ты — такой же раб мой, как и все, о чём Я говорил в Откровениях, однако и ты оказался никчёмным и неблагодарным, как и многие другие, с кем ты будешь пребывать в геенне нескончаемо»;

РУССКИЙ:

Наваждение суда под воздействием Правды-Истины, изречённой праведником, начнёт трепетать подобно воздуху над горячей землёй и развеется как кошмарный сон, потерявший власть над пробуждающимися людьми. Все узрят Бога Истинного, который действительно не предопределял нескончаемого воздаяния муками в геенне за неправедную жизнь в сотворённом Им по Своему Предопределению Мироздании.



Но… одни узрят Бога с окрыляющей радостью, освобождающей их от прежде свойственных им искренних заблуждений, а у других к освобождающей радости добавится ещё и за умышленно совершённое ими разнородное зло, и от охватившего их стыда им будет некуда деться, но Бог сам обратится к ним и поможет выдержать это последнее испытание — очищение стыдом, — после чего свершится преображение всех и вся, невыразимое ныне словами и далеко выходящее за пределы возможного ныне для людей понимания, а бытие Мироздания обретёт новое качество.

Но и это не все разногласия «Мастера и Маргариты» с Кораном, библейскими и ведическими священными писаниями. [ Подробнее читайте книгу «Мастер и Маргарита»: гимн демонизму? либо Евангелие беззаветной веры» 5 ]

Мистические случаи на съёмках по роману «Мастер и Маргарита»

Ясно, что по такому произведению, рассматривающему столь серьёзные вопросы, очень трудно правильно поставить фильм. И не факт, что найдутся люди, которым это будет по зубам, по крайней мере в ближайшем будущем Поэтому неудивительно, что все постановки столкнулись с некой «мистикой».



С другой стороны, любая «мистика», как и чудо — непознанная закономерность. А значит, раз в Божьем Промысле людям была дана информация в виде романа, то рано или поздно, возможно, появится и тот, кто сможет воплотить её в образах на экране.

«Ничего не получится»

В 2005 году на экраны вышел сериал «Мастер и Маргарита» режиссёра Владимира Бортко. Он сам ни раз говорил, что ничего мистического в романе нет. Но вскоре припомнил одну историю.

«Несколько лет назад, когда я готовился к съёмкам, на Патриарших прудах со мной произошёл странный случай. Проходивший мимо человек вдруг обратился ко мне: «Всё равно у вас ничего не получится!» — и пошёл дальше, — рассказывал в своих интервью режиссёр.

Бортко считает это чистым совпадением. К тому же пессимистичного «прогноза» он не послушался, а сериал, действительно, «не получился».

Басилашвили потерял голос

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»



Воланда в сериале Бортко отдали играть Олегу Басилашвили. Позже некоторые зрители будут говорить, что так они себе дьявола и представляли. Самому же актёру эта роль обернулась, как пишет «Телепрограмма», потерей голоса.

Басилашвили произносил монолог Воланда, как вдруг захрипел. Через несколько мгновений он и вовсе потерял голос. Медики заявили, что у него кровоизлияние в правую голосовую связку.

Накануне актёр репетировал, никаких проблем со связками не было. Врачи прописали ему полный покой, уколы и полное молчание на некоторое время.

Берлиоз и операция

Александр Адабашьян, который сыграл Михаила Берлиоза, попал вскоре после съёмок в больницу с сердечным приступом. Однако, сам актёр не связывал своё участие в сериале и проблемы со здоровьем.

Адабашьян в интервью не раз шутил, как члены съёмочной группы использовали «дьявольский шлейф» произведения. Например, говорили, что сама нечисть заставила их выпить лишнего в день перед съёмкой.

Коровьев и Азазелло

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»



Александр Филиппенко сыграл сразу в двух экранизациях «Мастера и Маргариты» — у Владимира Бортко и Юрия Кары. У Кары он сыграл Коровьева.

С тех пор прошло много лет. Филиппенко шёл с друзьями по Патриаршим, показывал им место действия «Мастера и Маргариты». Сам Филиппенко рассказывает, что в тот момент он встретился с Бортко.

— Ты Коровьева уже сыграл. Азазелло у меня сыграешь? — спросил Бортко. Актёр согласился, посчитав это «знаком судьбы».

Отказывались в последний момент

Воландом в сериале должен был стать Олег Янковский. Однако, в последний момент он отказался от съёмок, сказав, что не считает эту роль сильной. А потом признался, что, по его мнению, дьявола, как и Бога, играть нельзя.

Александр Калягин отказался от роли Берлиоза, Владимир Машков так и не стал Мастером. Александр Панкратов-Чёрный отказался от роли Варенухи. Но Бортко решил не расставаться с актёром, предложив ему в качестве замены вариант со Степаном Лиходеевым. На том и договорились.

13 смертей за пять лет

Кто-то называет это жутким совпадением, кто-то мистикой, но факт остаётся фактом: в год премьеры и за пять лет после выхода первой серии на экраны умерло 13 актёров, которые участвовали в съёмках.

В возрасте 47 лет скончался актёр Александр Чабан. Его тело нашли 2 октября 2005 года в своей квартире. Он играл следователя, разыскивающего Воланда.

Почти через год, в сентябре 2006-го, умер Павел Комаров, сыгравший вора, который украл на пристани одежду купающегося поэта Ивана Бездомного. Ему не было и 40 лет.

Станислав Ландграф (критик Латунский), Кирилл Лавров (Понтий Пилат), Евгений Меркурьев (счетовод), Александр Абдулов (Коровьев), Андрей Толубеев (озвучивал Алоизия Могарыча), Юрий Оськин (швейцар Николай), Галина Баркова (продавец фруктов), Владислав Галкин (Иван Бездомный), Валентина Егоренкова (медсестра в дурдоме), Станислав Соколов (секретарь Понтия Пилата), Михаил Суров (массовка). 13 человек.

Со смертью каждого актёра вновь и вновь в прессе муссировались слухи о проклятии «Мастера и Маргариты».

Прорвало трубу — истории фильма Кары

Фильм Юрия Кары «Мастер и Маргарита» 14 лет ждал своего часа. Его отсняли ещё в 1994 году, а представили только в 2008-м на кинофестивале стран СНГ и Прибалтики «Новое кино. XXI век». В прокате он и вовсе оказался лишь в 2011-м.

Хотя на пресс-конференциях актёры кричали в голос, что не было никакой мистики, члены съёмочной группы всё же вспомнили некоторые эпизоды.

Так, Юрий Кара рассказывал, что чертовщина началась буквально со съёмок первой сцены в московском саду «Эрмитаж»:

«Снимать картину начали в саду «Эрмитаж» со сцены в варьете, все телеканалы дали об этом репортажи. Вдруг на площадку пришёл Левитин (режиссёр театра «Эрмитаж» Михаил Левитин), попросил прекратить съёмки, — приводит слова Кары РИА «Новости».

Позже выяснилось, что в том месте, где хранился отснятый материал, прорвало трубу горячего отопления. Когда Левитину об этом сообщили, он сначала не поверил. А как только отложил телефон, трубу прорвало в его кабинете.

На площадку вызывали даже батюшку, который окропил святой водой камеру и съёмочную группу.

Операторы отказывались снимать

Всего за время работы над картиной Кары сменилось шесть операторов: они то уходили, то просто пропадали. Так, когда снимали древнюю Иудею в Крыму, неожиданно пошёл снег, чего в октябре давно не бывало. Кроме того, на съёмки по непонятным причинам не пришёл оператор. А саму плёнку, как оказалось, забыли в Москве.

Когда Кара поехал в столицу за плёнкой и оператором, напротив дома Булгакова, уже в Москве, сломалась его новая «Волга». Отметим, что через некоторое время в его авто врезался человек по фамилии Коровьев.

Кинокартину в итоге снимал Евгений Гребнёв. Он скончался вскоре после съёмок: в 35 лет, за день до своего дня рождения.

До премьеры также не дожили актёры Бронислав Брондуков и Спартак Мишулин (Варенуха и Арчибальд Арчибальдович), Виктор Павлов (Бегемот) и Михаил Ульянов (Понтий Пилат) и композитор Альфред Шнитке.

Израиль и «киношники-террористы»

Забытая плёнка, авария, какая-то чертовщина… съёмочная группа решила перенести съёмки в Израиль. Юрий Кара был уверен, что на Земле обетованной ничего не произойдёт.

Съёмочная группа хотела отразить строку из книги «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». Для этого была необходима собственно тьма.

К тому моменту компьютерной графики не было, а на небе ни тучки — какая уж тут тьма. «Сделать» её согласился пиротехник, но, как писали СМИ, за $200 тысяч. Деньги нашли, тьму организовали, но тут…

«С неба спустились 15 боевых израильских вертолётов. Оттуда выскочил спецназ с автоматами и набросился на съёмочную группу. Они решили, что мы — арабские террористы. Наши продюсеры были в шоке, потому что всех предупредили о съёмках. Пока разобрались, туча ушла, — рассказывал позже режиссёр.

Интересно, что Бортко предлагали поработать над фильмом ещё в 1987 году, но режиссёр отказался в пользу друга, Элема Климова.



Климов снимать не стал, и в 2000 году Владимир Бортко вновь взялся за работу. Но права на экранизацию романа тогда перепродали американской компании, и переговоры об их возвращении затянулись на несколько лет. От множества неудач не спасло даже освящение съёмочной группы и оборудования.

Странная дружба и странные визиты

Но самым мистическим (да ладно, просто странным) был факт относительной благосклонности Вождя к писателю. Из песни слов не выкинешь: сотрудники НКВД действительно искали крамольную рукопись, Булгакову не давали работать в театре и всячески мешали коллеги по цеху из РАПП.



Более того, Сталин даже заступался за писателя! «Настоятельно рекомендовал» руководству МХАТ взять Булгакова режиссёром, расправился со всеми «окололитераторами» — в общем, делал всё, чтобы не мешали творить. Отношения Сталина и Булгакова — это вообще какая-то странная дружба и долгий разговор длиною в жизнь, понятный лишь им двоим.

Напоследок совсем уж удивительная история, рассказанная Дмитрием Быковым. Картина «Бег» по одноименной пьесе Михаила Афанасьевича удалась Владимиру Наумову и Александру Алову превосходно. В 1986 году Наумов задумывает ещё один грандиозный проект — мечтает снять «Мастера и Маргариту». Ранее упомянутый нами Климов отобрал идею у режиссёра, он же договорился с американцами. Стоит ли говорить о том, насколько удручён был Наумов? В расстроенных чувствах он пребывал очень долго.

Однажды ночью (была сильная гроза) режиссёра разбудил звонок в дверь. Больно ударившись об угол кровати, Наумов поднялся, чтобы открыть. На пороге стояла… Елена Сергеевна Булгакова, которая к тому моменту была мертва уже 18 лет!

«Я на минуточку, Володь, меня Михаил Афанасьевич ждёт внизу в машине. Я пришла вам сказать, что у Климова картина не получится. Не будет этого фильма, так что, вы не огорчайтесь! Ну, пока».

Сказав всё это, вдова писателя развернулась и ушла; за окном тотчас раздался неистовый рёв какой-то страшной машины, а ничего не понимающий Наумов преспокойно отправился спать.

На следующее утро у Наумова болела содранная о тумбочку коленка; вскоре стало известно, что Климову действительно запретили снимать… Вот и не верьте после этого в «мистическую» силу писателей и их произведений. И ведь это — далеко не все мистические факты, связанные с прославленным романом…



Школа аналитики

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