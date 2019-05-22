Михаил Булгаков и мистика Жизни вокруг него-2

Сама ноосфера в аспекте материальности — совокупность физических полей, генерируемых планетой Земля, её биосферой и компонентами биосферы. Ноосфера в аспекте информации — совокупность целей (образов будущего) существования Земли и составляющих её биосферы, т.е. смысл их жизни, а также — память планеты.

Есть такое выражение «Рукописи не горят», которое может быть интерпретировано так, что вся информация, которую мы за свою жизнь накапливаем, отображая в своей психике объективные закономерности Мироздания, после нашего ухода в мир иной никуда не исчезает, а уже при жизни загружается в ноосферу — как её определил Вернадский «сферу разума планеты Земля» .



Ноосфера в аспекте меры — совокупность алгоритмики достижения целей, т.е. реализации смысла жизни. И в управляющем воздействии ноосферы выражаются нравственно-этические закономерности Вседержительности, как некой объемлющей всё Мироздание системы, которая для нас просто непостижима в силу ограниченности нашего понятийного аппарата, пополнять который мы можем только изнутри Мироздания.



А понятиями внутренней системы невозможно описать систему объемлющую.

В этом смысле и Елена Сергеевна Булгакова, и режиссёр Наумов могли получить информацию из ноосферы из тех информационных областей, в которые загружалась информация из духа (общеприродных полей) Булгакова, и самой Елены Сергеевны, соответственно.



При этом хотим отметить, что вряд ли это были души Булгаковской четы, скорее просто информация (наподобие чат-ботов сегодня), хранящаяся в ноосфере, которая может вызывать замыкание каких-то информационных модулей внутри себя с целью недопущения (как с фильмом Климова), так и благоприятствования свершения (как с фильмом «Бег» и «мистикой» качества киноплёнки) тех или иных сценариев, в рамках объемлющего многовариантного вероятностного сценария развития Мироздания.



Древние греки так и называли ноосферу — «Мир теней». Имея в виду, что это просто тень, но не сам человек, не его душа.

Для многих всё это может показаться антинаучным, сильно богословским, но мы рекомендуем подумать о том, что спектр излучаемых объектами Мироздания частот весьма разнообразен, а из курса физики мы знаем о таких явлениях, как когерентность, резонанс, интерференция, фазовые сингулярности и прочие явления, свойственные общеприродным физическим полям, излучаемым в том числе и нашими телами, органами, мозгами.



А если есть хотя бы такие явления как резонанс и когерентность, то можно говорить об общих полях для людей, излучающих подобные по своим характеристикам общеприродные поля. А значит — о возможностях передачи информации в этих полевых структурах. То есть можно говорить о реальности коллективного бессознательного человечества (ноосферы), как материального объекта.

О ласточке в романе Булгакова

Творчество Булгакова, а особенно роман «Мастер и Маргарита» — это результат выхода писателя на осмысление Русского богословия, накопленного в коллективном бессознательном нашей цивилизации, но не выраженного в чётких лексических формах Бог в его произведениях представлен без каких-либо громких спецэффектов, пафоса, столь свойственного для священных преданий всяческих вероучений.



Со спецэффектами в романе «Мастер и Маргарита» выступают скорее силы того, что привычно именуется «злом». Что, как бы, намекает: Бог, как и в жизни, проявляет себя тихо, в полном соответствии с увещеванием Илие в третьей книге царств:

«11. И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; 12. после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, [и там Господь]».

Михаил Афанасьевич Булгаков композицию романа «Мастер и Маргарита» построил так, что Воланд, начиная своё «евангелие», обошёл молчанием нежелательный и неприятный для Сатаны эпизод молитвы Христа и сна апостолов в Гефсиманском саду. Воланд сделал это точно так же, как это сделал в своём тексте автор канонического новозаветного «евангелия» от Иоанна.



Начавшись с представления Иешуа Пилату при утверждении смертного приговора, «Евангелие от Воланда» далее повествует о казни (гл. 16 романа называется «Казнь») и последующих за нею событиях. А анонимный рассказчик нигде в романе не высказывает прямо своего отношения к этой сюжетной линии, оставляя читателя наедине с его совестью и с фактами, сообщаемыми Воландом, и с фактами, известными из канонических и неканонических библейских ветхо- и новозаветных текстов.

Вследствие этого многие приходят к тому выводу, что Михаил Булгаков, хотя и имел отличное от культивируемого «отцами церкви» представление о событиях, положивших начало исторически реальному христианству, и выразил своё мнение в «Евангелии от Воланда», но всё же не оспаривал самого факта свершившегося в реальной жизни распятия Христа.



Это мнение казалось бы подтверждает и то, что приводившиеся ранее фрагменты «Мастера и Маргариты», в которых делаются прямые заявления о том, что казни не было, представляют собой описания снов Пилата и Ивана Николаевича Бездомного-Понырева, а не описания жизни в реальности мира романа. Соответственно встаёт вопрос:

«Как это «казни не было», если в романе она описана во всех подробностях, так как её увидел Левий Матвей, а все заявления о том, что её не было — сонные грёзы, терзаемого муками совести Пилата и не вполне психически здорового Ивана Николаевича Понырева?»

Но роман — не свидетельство кого-то из очевидцев о событиях в Иерусалиме в начале эры, а богословие Русской цивилизации в иносказательно-притчевой форме. И иносказательно он однозначно и определённо говорит о том, что казни Христа поистине не было.



Сны же Пилата и Ивана Николаевича, где об этом говорится прямо, в мире романа — сны вещие, а не сонные грёзы; в нашей же реальности они — намёк к тому, чтобы поискать в тексте романа иносказания, подтверждающие их истинность как в реальности мира романа, так и в реальности нашего мира, частью которой стал роман.

При чтении сцен второй главы романа, в которых Пилат и Иешуа ведут беседу, возникает впечатление, что из всех персонажей романа в этих беседах принимает участие ещё и ласточка: все остальные, включая и секретаря, ведущего запись, пребывают вне диалогов Пилата и Иешуа и подобны упомянутой медной статуе, но только ласточка привносит в их диалог нечто, не выраженное словами. Что привносит в эти сцены ласточка?

«В Средиземноморье в эпоху античности ласточка считалась птицей Исиды (в Египте) и Афродиты-Венеры (в Греции и Риме, соответственно), — сообщает “Peter Greif’s Simbolorum”, интернет-версия [ 6 ].

Но Михаил Булгаков писал богословский трактат в иносказательно-притчевой форме литературного романа не для читателей эпохи античности, а для наших современников.



То есть о символичности появления ласточки в критический момент развития сюжета должен размышлять не персонаж романа Понтий Пилат, а читатель романа, выросший под опекой библейского проекта (концепция глобализации, которую несёт Запад, лексически изложена в Библии, потому и проект — библейский). Соответственно и символичность появления ласточки в романе не должна связываться с Исидой или Венерой.

О верованиях русского народа сообщает «Словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, т. 2, стр. 239:

«Голубь и ласточка любимые Богом птицы»

И, соответственно этому, ласточка действительно как знамение появляется в сюжете романа, всякий раз при своём появлении принося какое-то иносказание. При этом, как оказалось, последовательность появления ласточки в сюжете романа соотносится с последовательностью упоминания ласточки в Библии. Библейские же тексты, в свою очередь, поясняют происходящее в сюжете романа.

Иными словами, Божий Промысел (объемлющая Мироздание система управления — пояснение для атеистов) упоминаниями ласточки в библейских текстах много веков тому назад расставил свои знаки по тексту «священного писания», предназначенные для того, чтобы они донесли в далёкое будущее смысл Промысла.



Не ведая Промысла, составители «канонических текстов» (те, кто таким образом во многом определили характер глобальной политики на многие века наперёд) также, как и Воланд, не придали никакого значения этим «мелким деталям» и сохранили их в редактируемых «канонических текстах».



Но, с появлением романа «Мастер и Маргарита», эти, как прежде казалось, [s]разрозненные и ничего не значащие сами по себе «мелкие детали» оказались последовательными фрагментами иносказательного повествования, длящегося тысячелетия[t]ми, в котором Божий Промысел выразил себя для того, чтобы люди его поняли.

В романе «Мастер и Маргарита» есть малопримечательный эпизод, когда в беседе Иешуа и Пилата соучаствует ласточка, как нечто иносказательное. В это трудно поверить, но она появляется аж трижды.

Первому появлению ласточки после того, как Пилат решил воспрепятствовать беседе Иешуа и Марка Крысобоя, закрывая тем самым для Марка возможность постичь Правду-Истину и преобразить свою жизнь, в Библии соответствует следующий текст, по существу объясняющий суть того, что мог бы сделать Иешуа, и в чём ему препятствуют синедрион, лично Каиафа, лично Пилат и им подвластные.

«2. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! 3. Истомилась душа моя, желая во дворы Господни; сердце моё и плоть моя восторгаются к Богу живому. 4. И птичка находит себе жильё, и ласточка (здесь и в последующих цитатах из Библии выделение жирным этого слова — наше) гнездо себе, где положить птенцов своих, у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой! 5. Блаженны живущие в доме Твоём: они непрестанно будут восхвалять Тебя» (Псалтирь, псалом 83).

Второй раз, как только в сознании Пилата сложилась лживая формула, объявляющая Иешуа сумасшедшим, и возникло решение изолировать его от общества, что воспрепятствовало бы выполнению им принятой на себя миссии:

«крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю».

Этому появлению ласточки в действии романа соответствует второе упоминание ласточки в Библии:

«Как воробей вспорхнёт, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется» (Притчи Соломоновы, 26:2).

Третьему появлению ласточки в действии романа предшествует решение Пилата утвердить смертный приговор Иешуа, вынесенный синедрионом:

«Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон».

Хотя ласточка и вспорхнула на балкон, Михаил Булгаков всё же пишет, что Пилат проводил её взором, т.е. ласточка улетела: впорхнула на балкон, а потом улетела. Этому появлению ласточки в действии романа соответствует третье упоминание ласточки в Библии:

«Как журавль, как ласточка издавал я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне; спаси меня» (Исаия, 38:14).

Это — не слова самого Исаии, это — слова из приводимой Исаией молитвы царя Езекии, которую царь вознёс, умирая. По молитве Езекии ему было даровано ещё 15 лет жизни. После третьего своего появления в действии романа ласточка улетела, но в Библии она упоминается ещё два раза, и соответствующие тексты характеризуют то, с чем осталось человечество, отвергнув дарованное людям Богом через Христа:

«И аист под небом знает свои определённые времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения Господня» (Иеремия, 8:7).

Кроме того Иеремия порицает идолопоклонство, в которое в разнообразных формах впало человечество, уклонившись от Божией Правды-Истины:

«7. Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото и серебро; но они ложные, и не могут говорить.



8. И как бы для девицы, любящей украшение, берут они золото, и приготовляют венцы на головы богов своих.



9. Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих;



10. уделяют из того и блудницам под их кровом; украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей.



11. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя облечены в пурпуровую одежду.



12. Обтирают лице их от пыли в капище, которой на них очень много.



13. Имеет и скипетр, как человек — судья страны, но он не может умертвить виновного пред ним.



14. Имеет меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит: отсюда познаётся, что они не боги; итак не бойтесь их.



15. Ибо, как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их.



16. После того, как они поставлены в капищах, глаза их полны пыли от ног входящих.



17. И как у нанёсшего оскорбление царю заграждаются входы в жильё, когда он отводится на смерть, так капища их охраняют жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками;



18. зажигают для них светильники, и больше, нежели для себя самих, а они ни одного из них не могут видеть.



19. Они как бревно в доме; сердца их, говорят, точат черви земляные, и съедают их самих и одежду их, — а они не чувствуют . 20. Лица их черны от курения в капищах.



21. На тело их и на головы их налетают летучие мыши и ласточки и другие птицы, лазают также по ним и кошки.



22. Из этого уразумеете, что это не боги; итак не бойтесь их» (Послание Иеремии, гл. 1; это тоже неканонический текст Ветхого Завета).

Подведём итог возвращением к статье о ласточке в интернет-версии «Peter Greif’s Simbolorum», где поясняется символичность ласточки в иносказательной традиции исторически реального христианства:

«В искусстве эпохи Возрождения ласточка служила символом Воплощения Христа. Именно поэтому ласточка, вьющая свои гнезда под карнизом дома или в отверстии в стене, присутствует в сценах Благовещения и Рождества Христова. Считалось, что ласточка зимует в глиняных норках, и поэтому её пришествие рассматривалось как возрождение из подобного смерти зимнего состояния.



По этой причине она также стала символом воскресения из мёртвых».

Короче говоря, последовательность появлений ласточки в действии романа, дополняемая упоминаниями ласточки в библейских текстах, представляет собой иносказание, о том, что незаслуженная казнь Иешуа не состоится, а улёт ласточки после утверждения Пилатом смертного приговора является символом развоплощения Христа, упреждающего зловредное посягательство неправедно умствующих на его распятие.



Эпизод, когда вокруг стоящего в тени Иешуа столбом загорелась «пыль» допускает двоякое понимание:



это и было вознесение, упредившее посягательство на распятие, на которое Пилат уже дал санкцию в глубинах своей души. В Индии и в наше время есть люди, которые были свидетелями такого явления, и восприняли его с благоговением, помня, что Богу — всё благое возможно осуществить. При этом, в отличие от событий, описанных в романе, человек вознёсся, предварительно предупредив своих близких, что уходит добровольно по завершении своей миссии на Земле, оставляя после себя последователей, способных продолжить начатую им миссию дальше. По рассказам очевидцев, вокруг стоявшего перед ними человека «столбом загоралась пыль», после чего он в прямом смысле исчез у них на глазах.



на какое-то мгновение был сделан зримым Покров Всевышнего, который пал на Иешуа, дабы защитить его от надвигающейся угрозы, а развоплощение = вознесение Христа произошло незримо, будучи тайной Божией, которую никто из неправедно умствующих не увидел; вознесение произошло после того, как Пилат утвердил смертный приговор, соответственно смыслу третьего появления ласточки, выпорхнувшей с балкона в Жизнь на свободу.



Всё свершилось тихо и незримо, а все те, кто в период казни были охвачены наваждением, обращались к видeнию распятого Христа со словами:

«Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Матфей, 27:40)

Промысел Божий эффективен, но не свойственно ему пленять искушающих Бога шумными и впечатляющими «грандиозными» проявлениями в виде легионов ангелов, сходящих с Небес для защиты праведников и т.п. Самое грандиозное проявление Промысла — Мироздание, в котором мы живём и частью которого являемся, и на фоне его меркнут все иные «грандиозные» чудеса, которых домогаются неверующие и праздные.

Так и по отношению к роману Михаила Афанасьевича Булгакова: все упоминания ласточки в Библии можно найти в течение нескольких минут, пользуясь компьютером, но перед этим надо, чтобы было дано в Различение знать, что искать.



Если у Вас есть возможность, то спросите Ваших знакомых попов о том, сколько раз, в каких текстах и в каком контексте в Библии упоминается ласточка. После этого подумайте — мог ли Михаил Булгаков (родившийся в семье преподавателя духовной академии в роду священников) умышленно сконструировать это иносказание?



Был ли он водительствуем Свыше, поскольку стремился к Правде-Истине искренне, мучительно преодолевая своё мировоззрение? Либо всё же Михаил Афанасьевич .Булгаков был одержимым, но Сатана по каким-то неведомым причинам с неведомыми нам целями решил подсунуть эту загадку-иносказание людям, воспользовавшись текстом «воистину священной Библии», дабы люди поняли, что Бог не предаёт праведников, не позволяет свершиться несправедливости в отношении них?

Заключение

Даже на пороге смерти Михаил Афанасьевич не прекращал шлифовать одно из самых таинственных произведений русской литературы XX века, вносил в рукопись романа «Мастер и Маргарита» необходимые правки.

Это произведение подводит финальную черту всему творчеству Булгакова и является самым главным в его жизни. Основная мысль романа «Мастера и Маргарита» — распятия Иисуса не было. Булгаков в художественном произведении раскрывает нам эту историю, считанную им из ноосферы бессознательными уровнями своей психики, подтвердив тем самым послание Бога людям, изложенное в Коране сура 4 аят 157:

«И (также проклятие пало на них) за их слова [за то, что они сказали, издеваясь и насмехаясь]: «Поистине, мы убили Мессию, Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». А (ведь) они не убили его и не распяли, но это только показалось им. [Они распяли другого, думая, что он Иса]. И, поистине, те [люди Писания], которые говорят об этом [об этом убийстве], — однозначно, (пребывают) в сомнении об этом. Нет у них [у людей Писания] об этом никакого знания, кроме следования за предложением. И (ведь) они не убивали его [Ису], — достоверно [действительно].» —

чтобы те не возводили на Бога напраслину, что он допустил казнь своего посланника — праведника, чтобы люди сами стали праведными человеками, его наместниками на Земле, живущими в Промысле.

Если рассматривать всё творчество писателя, то можно увидеть эту работу мысли: стремление увидеть в простых ситуациях, в людях — человеческое. Даже фантастические произведения писателя памятны не фантастикой, а теми размышлениями человеческом, о поведении и о том, какой вклад кто делает в Промысел. Но так это или нет так — отвечать всё равно каждому лично себе по-совести.

Материалы:

[ 1 ] https://www.chayka.org/node/1234

[ 2 ] https://life.ru/t/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/1098326/mistika_volanda_10_strashnykh_lieghiend_mastiera_i_margharity

[ 3 ] https://www.liveinternet.ru/users/komrik/post328342816

[ 4 ] https://zen.yandex.ru/media/bookswithklishin/bolshoi-kamen-s-mogily-gogolia-perenesli-na-mogilu-bulgakova-zachem-5b4da7fb63d0fd00a9306408

[ 5 ] https://www.e-reading.club/chapter.php/79162/6/_Master_i_Margarita___gimn_demonizmu__libo_Evangelie_bezzavetnoii_very.html

[ 6 ] http://www.simbolarium.ru/simbolarium/sym-uk-cyr/cyr-l/lar/lastochka.htm

[ 7 ] https://www.chayka.org/node/1234



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