Цена на газ обнулена: кризис западу Больше не Грозит?
Цены на газ упали. Газовый кризис для ЕС закончился? Геоэнергетика Инфо
Газ в Европе стремительно дешевеет. Цена на газ в Европе снова снизились до коридора $390 за тысячу кубометров. Определяющий фактор энергоснабжения – погодные условия. Европа пережила сложную зиму, которая угрожала сокрушить её экономику, но официальные лица предупреждают: кризис, возможно, ещё не закончился.
Опасения по поводу отключений электроэнергии и замерзания домов на данный момент ослабли, а запасы газа остаются намного большими, чем обычно. Регион вступает в решающий период пополнения этих запасов, и от его успеха зависит, удастся ли избежать кризиса следующей зимой. При этом ЕС не сможет полагаться на обычно массовые поставки трубопроводного газа из России, а чиновники ЕС настаивают на прекращении импорта СПГ из страны.
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