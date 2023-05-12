Андрей Вознесенский. Стихи разных лет (1983)
Андрей Вознесенский. Стихи разных лет
Год производства: 1983
Новаторская и всегда современная поэзия Андрея Вознесенского – одного из лидеров молодой, "эстрадной" поэзии 1960-х годов, проникнута духом раскрепощения человека от власти устаревших, изживших себя идеологических и эстетических норм. В СССР восторженное почитание миллионов поклонников его таланта на протяжении половины века оставалось постоянным, остается оно и в наши дни. В передаче звучат избранные стихотворения в исполнении автора.
"Мать" ("Охрани, привидение, своим махом шагреневым"), "Прощание с Политехническим", "Гойя", "Разговор с эпиграфом" ("Владимир Владимирович, разрешите представиться"), "Осень в Сигулде" ("Свисаю с вагонной площадки"), "Реквием" ("Возложите на море венки"), “Сага” (“Ты меня на рассвете разбудишь”), "Анафема" ("Вы в Чили лежите как в братской могиле"), "Есть русская интеллигенция", “О пропорциях”.
Гл. ред литературно-драматических программ 1983
Автор сценария – Йонас Мисявичюс
Автор сценария – Дина Чупахина
Режиссер – М. Иванников
Оператор – Н. Колесов
Оператор – Ю. Собянин