Покоряющие север. Документальный фильм (1975)
Об экономическом развитии одного из самых отдаленных уголков нашей страны – Якутии.
#ДокументальныйФильм
Якутская студия телевидения, 1975
Автор сценария – П. Николаев
Режиссер – Н. Сантаев
Оператор – Н. Сантаев
Текст читал – Леонид Хмара
#гостелерадиофонд #якутия #саха
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