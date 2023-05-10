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Кому доверен руль? 197х

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Фильм рассказывает о важности соблюдения водителями правил дорожного движения не смотря на внешние обстоятельства.

ЛенФильм, 197х г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=td8ru6cJEg8
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