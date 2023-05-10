Что на самом деле Вам мешает добиться успеха/ Стратегия успеха и в чем ее суть/ Валерий Синельников
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Книга “Сила намерения” на Вайлдберризе: https://clck.ru/33jfFg
Книга “Возлюби болезнь свою” на Вайлдберризе: https://clck.ru/33HFGF
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Главные секреты богатства https://youtu.be/tBCw2bxmA6A
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Как работать со своим родовым деревом https://youtu.be/jZG2mFkPsH0
За что просить прощение у своих родителей? https://youtu.be/Hj5K3ele8gg
Немного обо мне:
Я Синельников Валерий — доктор-психотерапевт, гомеопат, писатель, преподаватель йоги, академик Международной Славянской Академии (МСА) наук, образования, искусств и культуры, основатель Школы Здоровья и Радости и учебно-оздоровительного этнокультурного центра «Светоч».
Мои книги популярны не только в России. Они изданы на двадцати одном языке и с 1999 года пользуются неизменным спросом читателей в разных странах мира. Суммарный тираж книг более 15 млн экземпляров.
Первая книга «Возлюби болезнь свою» была издана в 1999 году и явилась результатом научной работы, которую я начал ещё, будучи студентом медицинского университета.
На этом канале я делюсь мыслями, опытом и знаниями на благо всех живых существ!
Здравия Вам!!!
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