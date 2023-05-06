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Передать Артемовск от ЧВК “Вагнер” спецназу “Ахмат”

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Письмо Пригожина Шойгу с просьбой издать боевое распоряжение о передаче позиций в Артемовске от ЧВК "Вагнер" спецназу "Ахмат".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8338109.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Кадыров, пригожин, чвк вагнер, чеченцы, Шойгу
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 0 0
    пррп 6 мая 20:49

      Пускай покажут как они возьмут Бахмут.Но к сожалению их туда ни Путин ни шойгу не направят. Быстрее мобилизованных или русских добровольцев.

    • 19079 9927
      BlackCat четыре часа назад

        Ситуация с снятием Вагнера с артемовского направления и переброской туда Ахмат чревата нестабильностью фронта, логистическими рисками и расколом среди активно поддерживающих СВО групп лиц.
        Данный фактор может быть использован против целостности общества в России в последующем и в долгосрочной перспективе не несет ничего положительного.

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        • 520 500
          Сан СанычBlackCat три часа назад

            Больше опасаюсь за другие направления. Пригожин – государев человек. “Вагнер” находится в оперативном подчинении командования фронта, а не Пригожина. Возможно, “Вагнеру” нужен отдых (его задачи в Бахмуте в основном решены).

            Раскол в обществе происходит, когда Песков целует ручку Пугачёвой, а зять сами-знаете-кого просто дразнит пацанов на фронте и их родственников своим образом жизни.

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