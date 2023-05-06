Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Пускай покажут как они возьмут Бахмут.Но к сожалению их туда ни Путин ни шойгу не направят. Быстрее мобилизованных или русских добровольцев.
Ситуация с снятием Вагнера с артемовского направления и переброской туда Ахмат чревата нестабильностью фронта, логистическими рисками и расколом среди активно поддерживающих СВО групп лиц.
Данный фактор может быть использован против целостности общества в России в последующем и в долгосрочной перспективе не несет ничего положительного.
Больше опасаюсь за другие направления. Пригожин – государев человек. “Вагнер” находится в оперативном подчинении командования фронта, а не Пригожина. Возможно, “Вагнеру” нужен отдых (его задачи в Бахмуте в основном решены).
Раскол в обществе происходит, когда Песков целует ручку Пугачёвой, а зять сами-знаете-кого просто дразнит пацанов на фронте и их родственников своим образом жизни.