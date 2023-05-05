Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Размещение на базе детского сада “Виктория”

19 0


Размещение на базе детского сада "Виктория"

О том, что ВСУ размещает людей и технику на гражданских объектах все уже поняли давно. И то, что комплексы ПВО ставят рядом с гражданскими домами и попадают своими старыми ракетами по домам, и то, что устраивают склады с боеприпасами в школе, а потом рассказывают как бомбят детей, уже не секрет.

А самое интересное, как врет главком Залужный – ВСУ не размещает свои подразделения на гражданских объектах. Так, по его словам, делают только россияне. А его подчиненное управление стратегических коммуникаций постоянно врёт об этом журналистам. Военные не только располагают свои подразделения на гражданских объектах, но и отправляют отчёты об этом в Генштаб.

Мы прекрасно видим все эти документы. И сегодня покажем вам один из них. Это схема размещения базового лагеря управления 122 отдельной бригады территориальной обороны. А разместилось это подразделение на территории детского лагеря "Виктория" в Одессе. Сегодня уже можно показывать этот документ, потому что две недели назад штаб 122 бригады ТрО перестал существовать. А так как они притащили с собой в детский лагерь много совсем не детских игрушек – то и детского лагеря "Виктория" тоже больше нет.

Неужели Стратком и Залужный думали, что мы не узнаем про это? Мы все ваши документы видим на ваших компьютерах. И не только. Мы очень много получаем информации от вставших на путь исправления офицеров. И мы будем дальше фиксировать и рассказывать про все ваши преступления.

Мы Берегини! (https://t.me/hackberegini) Мы знаем всё!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8335922.html
Метки: берегини, военные преступления, всу, документы, залужный, хакеры
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 23 ноября 2016
Зарубежные клондайки России. Часть II
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2015
Сводки от ополчения Новороссии 29 апреля 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru