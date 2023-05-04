Ядерный прогресс, или Деление ядра на страже наших интересов
Энергия атомного ядра имеет две стороны — военную и энергетическую, причем эти стороны отделить друг от друга невозможно. Выбор, сделанный нашими учеными под руководством Курчатова в 1945 году, был однозначен: сначала решить все проблемы получения плутония-239, а уж потом заняться разделением изотопов урана в мирных целях. Только то, что в арсеналах России количество плутония-239 исчисляется десятками тонн, не дает возможности наиболее вероятному противнику полной ”демократизации” и ”либерализации” нашей страны.
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