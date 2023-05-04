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Накануне войны в Афганистане: дорога через Гиндукуш/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев

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Продолжение цикла об истории афганской войны. В этой серии доктор исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает, как СССР прорубил окно в Азию, осуществив строительство уникальной дороги в горах Гиндукуш.
#цифроваяистория #егоряковлев #афганистан #ВладимирПрямицынЦИ #ссср

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=29-FeqlSls8
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