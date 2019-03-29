Убивая ради авторитета: воздушная война НАТО 1999 года против Сербии
17:16. 29 марта 2019 Просмотров - 72 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Убивая ради авторитета: воздушная война НАТО 1999 года против Сербии
В этом месяце отмечается 20-я годовщина операции "Союзная сила", 78-дневной воздушной войны НАТО против Югославии. Это была война, которая велась столько же против сербского гражданского населения – когда погибли сотни людей – сколько и против войск Слободана Милошевича, и это была кампания потрясающего лицемерия и выборочного возмущения. Но больше, чем что-либо еще, это была война, которая велась, по собственному признанию президента Билла Клинтона, ради авторитета НАТО.
Кому террорист, а кому…
Наша история начинается не на раздираемых войной Балканах в 1990-е, а скорее в пустынной дикой местности Афганистана в конце 1980-х, когда побежденные советские оккупанты после десятилетия партизанской войны ушли в сумерки когда-то мощной империи. Соединенные Штаты, которые предоставляли оружие, финансовые средства и обучение бойцам-моджахедам, которые так отважно сопротивлялись советской оккупации, перестали поддерживать джихадистов, как только последние части Красной армии прогрохотали по мосту Хайратон обратно в СССР. Афганистан еще сильнее погрузился в гражданскую войну.
Согласно общераспространенной версии, Усама бен Ладен и его сеть аль-Каида, бывшие союзники-моджахеды Вашингтона, выступили против Запада после того, как США разместили сотни тысяч войск неверных в Саудовской Аравии – где находятся две из трех самых важных святынь суннитского ислама – во время операции "Щит в пустыне" в 1990 году. С тех пор, как говорят, отношения между джихадистами и их бывшими покровителями стали враждебными, характеризуясь эпизодическими терактами и беспощадным наказанием со стороны США. Однако реальная история является совершенно иной.
С 1992 по 1995 год Пентагон перевез тысячи моджахедов аль-Каиды, часто в сопровождении сил спецназа США, из Центральной Азии в Европу для усиления боснийских мусульман, воевавших с сербами за независимость от Федеративной Республики Югославия. Администрация Клинтона вооружала и обучала этих бойцов, грубо нарушая соглашения ООН; оружие, приобретенное Саудовской Аравией, Турцией и Ираном, тайно перевозилось джихадистам через Хорватию, которая получала очень высокую прибыль от каждой операции. Официальное голландское расследование массового убийства в Сребренице 1995 года, в котором боснийские сербы и сербские вооруженные формирования убили тысячи мужчин и мальчиков-босняков (боснийских мусульман), пришло к заключению, что Соединенные Штаты были "весьма сильно вовлечены" в эти передачи оружия.
Когда боснийская война закончилась в 1995 году, у Соединенных Штатов возникла проблема с тысячами исламистских бойцов на европейской земле. Многие из них присоединились к формировавшейся Армии освобождения Косово (АОК), которая состояла в основном из этнических албанских косовар из того, что все еще являлось юго-западной Югославией. Ободренные успехом словенцев, хорватов, македонцев и боснийцев, которые добились своей независимости от Белграда, когда Югославия в прямом смысле балканизировалась, бойцы АОК начали насильно изгонять как можно больше не-албанцев из Косово. Цыгане, евреи, турки и прежде всего сербы, все стали жертвами албанской этнической чистки.
Соединенные Штаты изначально были очень честны в их оценке АОК. Роберт Гелбард, спецпредставитель США в Боснии, назвал ее "несомненно террористической группой". Среди покровителей АОК, как утверждают, был Усама бен Ладен и другие исламистские радикалы; группа финансировала свою деятельность посредством торговли героином и секс-рабынями. Госдепартамент включил АОК поэтому в свой список террористических организаций в 1998 году.
Но несмотря на всю ее гнусность, АОК вызвала к себе расположение Вашингтона тем, что боролась с несговорчивым югославским президентом Слободаном Милошевичем. К этому времени Югославия, состоявшая когда-то из восьми формально автономных республик, была превращена годами кровавой гражданской войны в осколок из Сербии, Черногории и Косово. Сербы, доминирующая этническая группа в том, что осталось от страны, считают Косово настоящей колыбелью своего государства. Белград не собирался отпускать его без драки, и все это знали, особенно администрация Клинтона. Лицемерие Клинтона было очевидным; когда Чечня сражалась за свою независимость от Москвы и российские войска совершали ужасные зверства в ответ на это, американский президент называл эту войну внутренним российским делом и не особо критиковал российского президента Бориса Ельцина. Но когда Милошевич прибег к грубой силе в попытке предотвратить дальнейшее дробление Югославии, то вскоре сам стал мишенью.
Хотя альянс НАТО называл АОК "главным инициатором насилия" в Косово и критиковал "то, что выглядит как целенаправленная кампания провокаций" против сербов, администрация Клинтона была, тем не менее, полна решимости атаковать режим Милошевича. Разведка США подтвердила, что АОК действительно провоцировала жесткие ответные удары со стороны сербских войск, пытаясь втянуть Соединенные Штаты и НАТО в конфликт. Однако президент Клинтон, похоже, не слушал ее. Державы НАТО, возглавляемые США, предъявили Милошевичу ультиматум, с которым, как они знали, он никогда не согласится: позволить НАТО оккупировать все Косово и также предоставить альянсу полную свободу действий в Сербии. Помощник госсекретаря США Джеймс Рубин позднее признал, что "публично мы должны были дать ясно понять, что мы стремимся к соглашению, но негласно мы знали, что шансы на то, что сербы согласятся, были весьма невысокими".
Хвост виляет собакой?
В 1997 году состоялась премьера фильма "Плутовство" (Wag the Dog), получившего восторженные отзывы. Эта комедия черного юмора рассказывает о вашингтонском политтехнологе и голливудском продюсере, которые сочиняют вымышленную войну в Албании, чтобы отвлечь американских избирателей от секс-скандала с президентом. Многие наблюдатели не могли удержаться, чтобы не провести параллели между фильмом и реальными событиями 1998-99 гг., которые включали скандал с Моникой Левински, импичмент Клинтона и весьма реальную войну, намечавшуюся на Балканах. Как и в "Плутовстве", были совершенно сфабрикованные рассказы о зверствах и, как и в фильме, США и государства НАТО пытались продать свою войну как гуманитарную интервенцию. Нападение на Югославию, говорили нам, было необходимо, чтобы предотвратить этническую чистку албанцев сербами.
Но было две основных проблемы с этим. Во-первых, никакой этнической чистки албанских косовар сербами не было, пока НАТО не начал беспощадно бомбить Югославию. Германское правительство опубликовало несколько докладов с подтверждением этого. В одном из них, от октября 1998 года, частично написано:
Насильственные действия югославской армии и полиции с февраля 1998 года были направлены на сепаратистские действия и не являются доказательством гонений против всей албанской этнической группы в Косово или частью их. Югославские насильственные действия и произвол с февраля 1998 года включали выборочные насильственные действия против военного подпольного движения (особенно АОК)… Государственной программы или гонений против всей этнической группы албанцев не существует и не существовало ранее.
Последующие доклады германского правительства, обнародованные зимой 1999 года, передают сходную историю. "События с февраля и марта 1998 года не подтверждают программу гонений на основе принадлежности к албанской этничности", сказано в одном отчете, опубликованном ровно за месяц до начала бомбежек НАТО. "Меры, принятые вооруженными сербскими силами, в первую очередь, были направлены на борьбу с АОК и с ее предполагаемыми приверженцами и сторонниками".
Хотя сербы, вне всякого сомнения, совершали зверства (особенно после того, как началась яростная воздушная операция НАТО), но это часто сильно преувеличивалось администрацией Клинтона и ведущими корпоративными американскими СМИ. Клинтон утверждал – а СМИ прилежно повторяли – что 600000 албанцев "оказались в ловушке в Косово… не имея убежища, с нехваткой продуктов, боясь вернуться домой или погребенные в массовых захоронениях". Это было совершенной неправдой. Американский дипломат Дэвид Шеффер заявлял, что "225000 этнических албанцев-мужчин… пропали без вести, предположительно погибли". И снова это полная фабрикация. ФБР, Международный трибунал по военным преступлениям и мировые криминалистические эксперты слетелись в Косово в большом количестве после того, как перестали падать бомбы НАТО; общее число жертв, установленное ими, составило около 1 процента от цифры, заявлявшейся Соединенными Штатами.
Однако, как только НАТО атаковал, сербская реакция была предсказуемо свирепой. Потрясающим образом командущий силами НАТО генерал Уэсли Кларк заявил, что последовавшие сербские кровавые преступления против населения косовских албанцев были "полностью ожидаемыми" и не вызывали, по-видимому, особого беспокойства у Вашингтона. НАТО и АОК не только спровоцировали войну с Югославией, они также сделали это, зная, что многие невинные мирные жители могут быть убиты, искалечены или оставлены без крова в результате неизбежных и тяжелых расправ со стороны разъяренных сербских сил. Майкл Магуайр, бывший ведущий стратег НАТО, признал, что "описывать бомбежки как гуманитарную интервенцию в самом деле абсурдно".
Кровавые лицемеры
Другой большой проблемой с утверждениями США, что они атаковали Югославию по гуманитарным причинам, было то, что администрация Клинтона недавно позволила – и позволяла на тот момент – бушевать намного более ужасным гуманитарным катастрофам без американского вмешательства. Более 800000 мужчин, женщин и детей были убиты, пока Клинтон и другие мировые лидеры оставались безучастными во время геноцида в Руанде в 1994 году. США также искали расположения по-средневековому жестокого режима Талибана в надежде добиться стабильности в Афганистане и с целью построить газопровод из Туркменистана через Афганистан в Пакистан. Клинтон также ничего не сделал, чтобы остановить российские войска, яростно сокрушавшие национальные восстания на Кавказе (в оригинале использовано слово во множественном числе Caucuses, означающее "совещания партийного актива", вместо Caucasus = Кавказ, прим. перев.), где чеченские повстанцы сражались за свою независимость почти как косовские албанцы сражались с сербами.
Колумбия, ведущий получатель американской военной и экономической помощи в Западном полушарии, вела десятилетиями ожесточенную кампанию террора против левых повстанцев и многострадального коренного населения. Несмотря на ужасную жестокость и распространенные нарушения прав человека, помощь США Боготе увеличивалась год за годом. В Турции Клинтон не только ничего не сделал, чтобы помешать правительственным силам совершить широкомасштабные бесчинства против курдских сепаратистов, но администрация практически поощряла своего союзника по НАТО миллиардами долларов в виде займов и продаж оружия. Саудовская Аравия, с ее самым репрессивным фундаменталистским режимом с этой стороны Афганистана, была – и остается – привилегированным союзником США, несмотря на ее одну из наихудших историй нарушений прав человека в мире. Это длинный список.
Будучи намного ближе к рассматриваемому конфликту, Соединенные Штаты молчаливо одобрили самую крупную кампанию этнической чистки в Европе после Холокоста, когда до 200000 сербов были насильственно изгнаны из региона Краины в Хорватии военными этой страны, обученными в США, во время операции "Буря" в августе 1995 года. Сербы Краины зачистили регион от его хорватского меньшинства за четыре года до этого во время их собственной кампании этнической чистки; теперь была очередь сербов ощутить на себе этот ужас. Хорватские войска взяли Краину приступом, обстреливая города и убивая невинных мирных граждан. Больные и пожилые люди, которые не могли бежать, были казнены или сожжены живьем в их домах, пока хорватские солдаты поливали из пулеметов автоколонны с бегущими беженцами.
"Больно для сербов"
Избирательное негодование Вашингтона в связи с сербскими преступлениями, как реальными, так и вымышленными, является крайне непростительным, если посмотреть на ужасающие и, судя по всему, не делающие различий кровавые прступления, совершенные во время воздушной кампании НАТО против Югославии. Известный австралийский журналист Джон Пилджер отметил, что "при атаке на Сербию 2 процента ракет НАТО ударили по военным целям, а остальные – по больницам, школам, фабрикам, церквям и телевещательным студиям". Нет особых сомнений, что военные самолеты и ракеты США и союзников были настолько же, или даже больше, нацелены на сербский народ, чем на сербские войска. Бомбежки вывели из строя электросети в 70 процентах страны, а также большую часть ее водоснабжения.
Военные самолеты НАТО также преднамеренно разбомбили здание с центральным офисом сербского государственного телевидения и радио посреди густо заселенного центра Белграда. Атака 23 апреля 1999 года произошла без предупреждения, в то время как 200 сотрудников работали в здании. Среди 16 погибших были визажист, телеоператор, выпускающий режиссер, редактор и три охранника. Эта атака, несомненно, должна была деморализовать сербов. Также нет никаких сомнений, что те, кто отдал приказ о бомбежке, прекрасно знали, какого ждать результата: документ по планированию НАТО, просмотренный Биллом Клинтоном, британским премьер-министром Тони Блэром и французским президентом Жаком Шираком, прогнозировал 350 погибших в случае такой атаки, при этом 250, как ожидалось, были бы невинными мирными жителями, живущими в квартирах поблизости.
Командующие союзников хотели "войну с нулевыми потерями" в Югославии. С нулевыми потерями для сил НАТО, а не для людей, которых они бомбили. "Это будет больно для сербов", – садистски предсказал представитель Пентагона Кеннет Бэкон. И так оно и было. Военные самолеты НАТО делали боевые вылеты на высоте 15000 футов (4500 метров) – на безопасной высоте для пилотов. Но это уменьшало точность и увеличивало жертвы среди гражданского населения на земле. Одна атака по центру Белграда ошибочно нанесла удар по госпиталю Dragiša Mišović "точной" бомбой с лазерным наведением, уничтожив реанимационное отделение и разрушив детское отделение, одновременно ранив несколько беременных женщин, которые имели несчастье рожать на момент атаки. 23-летняя Драгана Крстич поправлялась после онкологической операции – ей только что удалили 10-фунтовую (4,5 кг) опухоль из желудка – когда бомбы взорвались, вонзив осколки разбитого стекла ей в шею и плечи. "Я не знаю, что болело сильнее", – посетовала она, – "мой живот, мое плечо или мое сердце".
Dragiša Mišović был не единственным госпиталем, разбомбленным НАТО. Кассетные бомбы, сброшенные истребителями Королевских ВВС Нидерландов, попали в госпиталь и рынок в городе Ниш 7 мая, убив 15 человек и ранив еще 60. Также попали под бомбы клиника скорой помощи и медпункт в шахтерском поселке Алексинац 6 апреля, убив по крайней мере пять человек и ранив еще десятки.
Мосты были излюбленными мишенями для бомбежек НАТО. Международный пассажирский поезд, шедший из Белграда в Салоники, Греция, был разнесен двумя ракетами, когда он пересекал ущелье Грделица 12 апреля. Среди 15 убитых в этой атаке были дети и беременная женщина; еще 16 пассажиров были ранены. Командующий союзными войсками НАТО генерал Уэсли Кларк заявил, что поезд, поврежденный первой ракетой, шел слишком быстро, чтобы пилот мог остановить второй удар по мосту. Он затем представил смонтированное видео, которое было ускорено более чем в три раза, чтобы поведение пилота казалось приемлемым.
1 мая по крайней мере 24 гражданских лица, многие из них дети, погибли, когда самолеты НАТО разбомбили мост в Лужане как раз в момент, когда по нему ехал автобус. В машину скорой помощи, поспешившую на место массового убийства, ударила вторая бомба. Солнечным весенним днем 30 мая мост через реку Велика Морава в маленьком городке Ваварин был разбомблен низко летевшими истребителями F-16 германских ВВС в то время, как сотни местных жителей собрались неподалеку для празднования православного праздника. Одиннадцать человек погибли, большинство из них – когда военные самолеты вернулись и разбомбили людей, бросившихся к мосту, чтобы помочь раненым во время первого удара.
Никто не защищен
Ужасы, пережитые жителями деревни Сурдулица, показывают, что никто в Сербии не был защищен от ярости НАТО. Они пережили около 175 бомбежек в течение трех недель, 50 домов были разрушены и еще 600 повреждены в городе с населением всего 10000 человек. 27 апреля 20 мирных жителей, включая 12 детей, погибли, когда бомбы, предназначенные для того, чтобы разрушить казармы, упали на жилой квартал. До 100 других жителей были ранены во время этого инцидента. Трагедия снова постигла маленький городок 31 мая, когда военные самолеты НАТО вернулись, чтобы разбомбить склад боеприпасов, но вместо этого нанесли удар по дому престарелых; 23 мирных жителя, большинство из них беспомощные пожилые мужчины и женщины, были разорваны на куски. Еще десятки человек были ранены. Армия США первоначально заявила, что во время атаки "не было ошибочного оружия". Однако заместитель министра обороны Джон Хамр позднее заявил в Конгрессе, что "это был случай, когда пилот напутал".
ЦРУ тоже, видимо, запуталось, когда оно использовало то, что, как оно утверждало, являлось устаревшей картой, чтобы одобрить удар бомбардировщика-невидимки по тому, что оказалось китайским посольством в Белграде. Три китайских журналиста были убиты и еще 27 человек ранены. Некоторые люди не уверены, что атака была случайностью – британский "Observer" позднее сообщил, что США умышленно разбомбили посольство после того, как обнаружили, что оно используется для передачи информации югославской армии.
Было множество других инцидентов, некоторые из них ужасно трагичные, другие совершенно дикие. Две отдельные атаки по тем самым албанцам, которым, как утверждал НАТО, он помогал, убили 160 человек, многие из них были женщинами и детьми. 14 апреля военные самолеты НАТО отбомбились по беженцам вдоль отрезка дороги в 12 миль (19 км) между городами Джяковица и Дечан в западном Косово, убив 73 человека, включая 16 детей, и ранив еще 36 человек.
Журналисты сообщали о страшной сцене с "обугленными или разорванными на куски телами, тракторами, превращенными в искореженные обломки, и домами в развалинах". Ровно месяц спустя еще одна колонна беженцев была разбомблена рядом с Кориша, когда погибли 87 человек – в основном женщины, дети и старики – и были ранены еще 60 человек. В совершенно фантастической категории инцидентов крайне шальная ракета НАТО ударила по жилому кварталу в болгарской столице Софии, примерно в 40 милях (64 км) от Сербии. Американская ракета AGM-88 HARM снесла крышу дома одного человека, когда он брился в своей ванной комнате.
"Кровожадные бандиты" НАТО
Пока воздушная война НАТО терроризировала народ Югославии, террористы Армии освобождения Косово расширяли масштабы их зверств против сербов и цыган в Косово. Войска НАТО, размещенные там для поддержания мира, часто не могли защитить этих людей от жестокой кампании АОК. Более 164000 сербов бежали или были насильно изгнаны из провинции, где доминируют албанцы, и к лету 2001 года этническая чистка АОК сделала Косово почти полностью албанским, где остается лишь небольшое количество непреклонных сербов, живущих в страхе и окруженных колючей проволокой.
АОК вскоре распространила свою войну на соседнюю Македонию. Хотя генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон назвал эту террористическую группу "кровожадными бандитами", Соединенные Штаты – теперь уже с Джорджем У. Бушем в качестве президента – продолжали предоставлять ей неоценимую поддержку. Советник по национальной безопасности Кондолиза Райс лично вмешалась, пытаясь убедить Украину прекратить продажу оружия македонской армии, а когда группа из 400 бойцов АОК была окружена в Арасиново в июне 2001 года, НАТО приказало македонским войскам отложить их атаку, пока автоколонна армии США спасала осажденных боевиков. Позднее выяснилось, что 17 американских военных советников были прикреплены к АОК в Арасиново.
Большая проблема с авторитетом
Бомбежки Югославии в действительности были связаны с сохранением авторитета Соединенных Штатов и НАТО. Бряцание альянса оружием в сторону Белграда загнало его в угол, из которого единственный выход был с шашками наголо. Отсутствие смертоносных действий после угроз, сказал президент Клинтон, "дискредитировало бы НАТО". Клинтон добавил, что "наша задача ясна, это продемонстрировать серьезность функции НАТО". Президент, по-видимому, сознательно изображал незнание реальной цели создания НАТО, которая заключается в защите государств-членов от внешней атаки. Британский премьер-министр Тони Блэр согласился с Клинтоном, заявив накануне войны, что "уйти сейчас означало бы… уничтожение авторитета НАТО". Гэри Демпси, внешнеполитический аналитик из либертарианского Института Катона, написал, что администрация Клинтона "превратила конфликт, который не угрожал территориальной целостности, национальному суверенитету или общему благосостоянию Соединенных Штатов, в важную проверку американской решительности".
Ведение или продление войны ради авторитета всегда опасно и, как кажется, всегда дает плачевные результаты. Десятки тысяч американских военных и во много раз больше вьетнамских, лаосских и камбоджийских солдат и мирных жителей погибли, пока Ричард Никсон стремился добиться "достойного" выхода из Вьетнама. Упорная защита Рональдом Рейганом авторитета США стоила 299 жизней американских и французских военнослужащих, погибших в результате подрыва "Хезболла" казарм в Бейруте в 1983 году. В этот раз обеспечение американского авторитета означало поддержку жестокой АОК – некоторые бойцы которой прошли обучение в террористических лагерях Усамы бен Ладена в Афганистане. И это несмотря на тот факт, что аль-Каида уже была ответственна за смертоносные атаки против Соединенных Штатов, включая взрывы посольств в 1998 году в Кении и Танзании.
Крайне сомнительно то, утвердили ли бомбежки Югославии авторитет НАТО в краткосрочном периоде. В долгосрочной перспективе они этого точно не сделали. Война ознаменовала собой первый и единственный раз, когда НАТО атаковал суверенное государство. Альянс сделал это в одностороннем порядке при отсутствии какой-либо угрозы для любой страны-члена и без одобрения Совета безопасности ООН. "Если НАТО может пойти на военные действия без международного одобрения, то это ставит под вопрос надежность НАТО как партнера в деле обеспечения безопасности", – сказал мне на приеме в Сан-Франциско российский посол Сергей Кисляк, тогдашний посол Москвы в НАТО.
Двадцать лет спустя операция "Союзная сила" полностью забыта в Соединенных Штатах. В стране, которая непрерывно ведет войну с терроризмом в течение почти всего 21 века, воздушная война НАТО 1999 года является малозначительным событием в современной американской истории. Сербы, однако, все еще возмущены несправедливостью и лицемерием всего этого. Разбомбленные руины старого югославского Министерства обороны, штаб-квартира Радио и телевидения Сербии и другие здания служат постоянным, мучительным напоминанием об ужасах, пережитых сербским народом ради авторитета НАТО.
Бретт Уилкинс
http://perevodika.ru/articles/1205291.html – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4881601.html