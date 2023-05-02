Главная » Невероятное в мире, Политика

В надежде вернуться

5 0


В надежде вернуться

Всероссийская федерация легкой атлетики отказалась принимать Севастополь и Крым ради возможности вернуться в «мировой спорт» — ForPost

Крым и Севастополь не могут быть в составе всероссийской легкоатлетической федерации (ВФЛА). Такое решение, по словам президента федерации легкой атлетики Севастополя (ФЛАС), заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона и рекордсмена мира по прыжках в высоту Игоря Паклина, было принято в 2022 году руководством ВФЛА.

По информации Игоря Паклина, которую он озвучил в эфире ForPost, спортивное руководство страны пошло на этот шаг, чтобы у ВФЛА была возможность восстановить свое членство в World Athletics, которое было прекращено в 2015 году после допинг-скандала.

«И Министерство спорта России решило, что мы (федерация легкой атлетики Севастополя – прим.) просто как юрлицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации», — сказал Игорь Паклин.

Это решение, отметил он, было принято после 24 февраля 2022 года.

https://vk.com/feed?w=wall232244001_25479 – цинк

Опыт "Сбербанка" и других "жирных котов" ничему не научил. Продолжаются попытки понравиться и покаяться, чтобы вернуться, ценой уступок суверенитета и непризнания собственных территорий.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8329440.html
Метки: крым, санкции, севастополь, спорт
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Япония не оставляет надежду вернуть Курилы
Эссе: Почему Надежда Мирового Правительства начала Умирать...
«НАДЕЖДА» для Камчатки. Как начиналось первое русское плавание вокруг света на Дальний Восток
Новости Украины и Новороссии 24 декабря 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru