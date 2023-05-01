Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Виктор Астафьев. Затеси. Страницы книги. Передача 1. Читает Вячеслав Расцветаев

18 0

Виктор Астафьев. Затеси. Страницы книги. Передача 1. Читает Вячеслав Расцветаев

Книга состоит из лирических новелл о природе и людях родной для автора Сибири. Она вобрала в себя лучшие, самые поэтичные стороны крестьянского мироощущения, строящегося на интуитивной, нерациональной связи человека с миром родной природы и несущего неизбежные нравственные и духовные потери при разрушении этой связи.
Состоит из 2-х частей.

#Страницыпрозы
В ролях: Расцветаев Вячеслав
Год производства: 1990

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VuOZ7EvbjYQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Песни войны. Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой"
Знамя Победы и плакаты Сталина под вопросом: кому выгодна десоветизация Бессмертного полка?
Родовая, Расовая Память и Память Души
В «Атриуме» прошла презентация книг Николая Левашова
Как умер Иосиф Сталин

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru