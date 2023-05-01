Виктор Астафьев. Затеси. Страницы книги. Передача 1. Читает Вячеслав Расцветаев
Виктор Астафьев. Затеси. Страницы книги. Передача 1. Читает Вячеслав Расцветаев
Книга состоит из лирических новелл о природе и людях родной для автора Сибири. Она вобрала в себя лучшие, самые поэтичные стороны крестьянского мироощущения, строящегося на интуитивной, нерациональной связи человека с миром родной природы и несущего неизбежные нравственные и духовные потери при разрушении этой связи.
Состоит из 2-х частей.
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В ролях: Расцветаев Вячеслав
Год производства: 1990