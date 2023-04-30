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Объединиться с дальним врагом, чтобы побить ближнего или дружба дружбой, а табачок врозь

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Есть ли долгосрочные перспективы у дружбы России с Китаем или это всего лишь вынужденная мера в противостоянии с общим врагом, куда может завести нас сближение с Китаем и насколько опасно это сближение для нашего суверенитета, об исторических предпосылках нынешней ситуации рассказывает историк и старший преподаватель кафедры восточных языков МПГУ Павел Затрускин. С гостем беседует Дмитрий Перетолчин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cOEB5gbuArA
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29337 24875
    марина 39 мин. назад

      только у чужого, больше не у кого.Это похлеще ,чем у жидов дисциплина триад,та же жидомафия мировая..так же без иероглифа ,обозначающего совесть..Прикажет босс-изобразят дружбу…Так же разделены саксами на зоны и кланы -шанхай -Лондон ,Север -США…есть еще уйгуры ,то ли муслики ,то ли жидята…
      Все как везде-полный набор для разделяй и властвуй…

    • 0 0
      енге только что

        Какая на хрен дружба. Вся история отношений китая к России это коварство, предательство и обогащение за счет России и постоянные территориальные претензии с создание на них враждебных нашим народам анклавов, которые во вред России дуремары постоянно ему удовлетворяют в обмен на дешевые некачественные и вредные товары вместо современных передовых технологий

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