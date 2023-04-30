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17-й

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17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь.

Поздравляю китайских товарищей.
Теперь оба главных титула в шахматах принадлежат Китаю.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8325839.html
Метки: Китай, спорт, шахматы
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