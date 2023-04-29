Главные события 2022 года. Итоги невидимой игры
Продолжаем цикл лекций «Здравствуй, мир асимптоты» от Института Перспективных Исследований. Какие события 2022 года будут иметь последствия для жизни людей всего земного шара, кто основные фигуры на шахматной доске истории и кто ими ходит. В студии Андрей Фурсов. Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/naszh6-dtv
Друзья! Лекция Александра Артамонова “Ватикан скрывает пророчество о России” станет бесплатной для просмотра(при условии регистрации) с 1 мая 2023 года. Переходите по ссылке: https://nday.club/v/7nwexp-dtv
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С приходом на землю Иисуса Мир давно разделен на сынов диавола и неевреев. Сыны диавола постоянно и напряженно в любых формах ведут беспощадную войну против народов и наций неевреев на их кардинальное сокращение и особенно разрушение их государств способных их уничтожить и не позволить уничтожить себя.