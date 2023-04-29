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Главные события 2022 года. Итоги невидимой игры

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Продолжаем цикл лекций «Здравствуй, мир асимптоты» от Института Перспективных Исследований. Какие события 2022 года будут иметь последствия для жизни людей всего земного шара, кто основные фигуры на шахматной доске истории и кто ими ходит. В студии Андрей Фурсов. Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/naszh6-dtv

Друзья! Лекция Александра Артамонова “Ватикан скрывает пророчество о России” станет бесплатной для просмотра(при условии регистрации) с 1 мая 2023 года. Переходите по ссылке:​ https://nday.club/v/7nwexp-dtv



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dby_UBsmfEs
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    парв час назад

      С приходом на землю Иисуса Мир давно разделен на сынов диавола и неевреев. Сыны диавола постоянно и напряженно в любых формах ведут беспощадную войну против народов и наций неевреев на их кардинальное сокращение и особенно разрушение их государств способных их уничтожить и не позволить уничтожить себя.

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