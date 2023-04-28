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Конкуренция РФ и США, новый энергетический уклад, почему Россия по-прежнему продаёт сырую нефть

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О том, почему «потолок цен на российскую нефть» не работает, а инфляция в США начинает прорываться на рынок говорит с редактором сайта AfterShock.news Сергеем Брекотиным. Ведущая – Дария Павлова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ReuZGjMwRXI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 496 476
    Сан Саныч час назад

      В крайности впадать не нужно. Поясняю:
      Атомные реакторы хороши (особенно 4-го поколения, 3+ уже вчерашний день). Но у них есть особенность – работают на постоянной мощности, перепады реакторам очень вредны. А потребление электроэнергии в течение суток разное (большое днём и малое ночью). Поэтому в час пик энергии не хватает, а ночью её некуда девать. И чтобы компенсировать пиковые нагрузки, необходимо дополнять ядерные реакторы: солнечными панелями, ветряками, ГЭС, гидроаккумулирующими станциями, газовыми турбинами.
      Хорошее решение – электромобили на медленной зарядке ночью. Для этого нужно вводить почасовую тарификацию и поощрять пользование энергоёмкими приборами в ночное время.

      Кстати, гидроаккумулирующих электростанций, как частный случай гравитационной станции, довольно много (Сергей Брекотин заблуждается).

      Ветряки хороши на морском побережье с постоянными сильными ветрами.

      Солнечные станции хороши в пустынных районах с отсутствием пасмурной погоды: Калмыкия, Австралия, Аравийский полуостров, Сахара, Каракумы, Монголия.

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