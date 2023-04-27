Правовой финансовый беспредел, или Правила Вашингтонского консенсуса
В законодательстве России отсутствуют экономически обоснованные нормы денежной эмиссии, обеспечивающей баланс товарно-денежного обращения. Между тем, денег в стране должно выпускаться в обращение столько, чтобы выкупались все востребованные на рынке товары и услуги. Сложившуюся ситуацию обсуждают профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов и главный редактор газеты “Промышленные ведомости” Моисей Гельман.
Ведущий – главный редактор ИА “Аврора” Кирилл Рычков
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