Где в России родина Ахилла?/ Александр Бутягин и Егор Яковлев
Руководитель секции античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин рассказывает о важнейших событиях античного Северного Причерноморья, уникальных находках на раскопках в Мирмекии и Херсонесе и отвечает на вопрос «что мечтает найти каждый археолог?»
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Исторический тур «Италия с Александром Бутягиным»: https://veter-s.ru/product/drevnosti-okrugi-vezuvija-s-istorikom/
Экскурсии Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip
Запись на экскурсии через группу ВК или администратора: 8-960-286-56-45, Илья
Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/