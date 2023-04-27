Главная » Видео, История

Где в России родина Ахилла?/ Александр Бутягин и Егор Яковлев

17 0

Руководитель секции античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин рассказывает о важнейших событиях античного Северного Причерноморья, уникальных находках на раскопках в Мирмекии и Херсонесе и отвечает на вопрос «что мечтает найти каждый археолог?»
#цифроваяистория #егоряковлев #АлександрБутягинЦИ #археолог #античность

Исторический тур «Италия с Александром Бутягиным»: https://veter-s.ru/product/drevnosti-okrugi-vezuvija-s-istorikom/

Экскурсии Егора Яковлева: https://vk.com/egortrip
Запись на экскурсии через группу ВК или администратора: 8-960-286-56-45, Илья

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pd_vTSSWXAQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место.
Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы
Трагедия Древнего Урала. Зороастр.
Флаг и герб Тартарии. Часть 3

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru