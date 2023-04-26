Кыргызстан – будущий энергоцентр Азии, или Энергетика, как «мягкая сила» России
Товарооборот России и Кыргызстана растет рекордными темпами. Идет реализация российско-киргизских проектов в области возобновляемой энергетики, что в перспективе может возродить проект единого водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Станут ли гигантские водные ресурсы Кыргызстана энергетическим мотором всего региона, какова в этом роль России и кто мешает стратегическим проектам в регионе говорят обозреватель «SPUTNIK-Кыргызстан» Таалайбек Ороскулов, Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров
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