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Кыргызстан – будущий энергоцентр Азии, или Энергетика, как «мягкая сила» России

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Товарооборот России и Кыргызстана растет рекордными темпами. Идет реализация российско-киргизских проектов в области возобновляемой энергетики, что в перспективе может возродить проект единого водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Станут ли гигантские водные ресурсы Кыргызстана энергетическим мотором всего региона, какова в этом роль России и кто мешает стратегическим проектам в регионе говорят обозреватель «SPUTNIK-Кыргызстан» Таалайбек Ороскулов, Председатель Экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич и политолог Руслан Сафаров

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#РусланСафаров #ТаалайбекОроскулов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7nyzs4n6O_4
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