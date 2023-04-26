Газовый рынок обречен. Будет ли создан Газовый Картель ОПЕК?
Газовый рынок обречен. Будет ли создан Газовый Картель ОПЕК? Геоэнергетика Инфо
Разговоры о создании газового ОПЕК идут без малого 20 лет. За это время страны-экспортеры природного газа смогли создать даже две организации, но обе лишь отдаленно напоминают картель. Дело в том, что проекты в газовой отрасли — масштабные и долгосрочные, предложение газа на рынке не может меняться так же быстро, как изменяется конъюнктура спроса на сырье на биржевых торгах. Поэтому спотовые цены так сильно колеблются. И, возможно, нуждаются в донастройке…
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