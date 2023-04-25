Достижения малой энергетики, или Блуждания в бюрократических джунглях
В гостях у “Точки сборки” Первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы Сергей Георгиевич Левченко.
00:00 Вступление
00:35 Отчет о развитии пеллетной энергетики
04:25 О пеллетных котлах и стандартизации
05:55 Про угольные котельные Байкала и пеллетную альтернативу
08:00 Про Иркутскую область и возможности её лесного хозяйства, электрогенерации и майнинге
18:18 О тарифах и стоимости пеллетного топлива
20:54 О субсидировании процентной ставки регионам по программе развития территорий
26:00 Про утилизацию энергетических ресурсов и законодательство
27:20 О производстве пеллетных котлов и стимулировании потребителей
30:30 О поддержке Комитета по энергетике Государственной Думы
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