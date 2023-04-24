Газовая зависть ЕС: Эрдоган даст Турции БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ | Геоэнергетика Инфо
Газовая зависть ЕС: Эрдоган даст Турции БЕСПЛАТНЫЙ ГАЗ. Геоэнергетика Инфо
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии начала поступления природного газа с месторождений Черного моря в турецкую энергетическую систему, пообещал бесплатный газ домохозяйствам, правда, только на год. Церемония старта поставок черноморского газа состоялась на газоперерабатывающем комплексе “Фильос” в провинции Зонгулдак.
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