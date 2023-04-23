Споры о дальних рубежах страны, или Нужна ли нам сухопутная альтернатива Севморпути
История создания космодрома Восточный; взаимоотношения с китайцами; водород как топливо будущего; конечность нефти; перспективы СМП; возрождение министерства геологии; создание новых городов в Сибири и Арктике и многое другое обсуждают доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов, председатель экспертного совета ФПСР “Аврора” Борис Марцинкевич и главный редактор проекта “Точка сборки” Сергей Голомолзин.
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