Больше, чем любовь. Владимир и Вера Набоковы. Знаменитые романы и любовные истории. Истории великой любви

Подписаться на канал Культура:

В середине прошлого века был опубликован скандальный роман "Лолита". Критики анализировали произведения и биографию Владимира Набокова, пытаясь разгадать: а была ли девочка? Ответ знала Вера Евсеевна – жена писателя. Она прожила с "крайне испорченным человеком" Владимиром Набоковым более пятидесяти лет. Их брак называли произведением искусства.



Программы цикла «Больше, чем любовь» – это истории великой любви, запечатлённые в письмах и документах, стихах и картинах, звуках и знаках. Такие романы становилась не меньшими событиями культуры, чем сами произведения литературы, музыки или живописи.

Герои программ – незаурядные личности, оставившие яркий след в истории, науке и культуре, и собственной жизнью показавшие, каких вершин способен достичь человек в своих чувствах. О таких взаимоотношениях можно с полным правом сказать: это «больше, чем любовь».