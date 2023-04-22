Умом и молотком, или Тончайшая пленка земной поверхности в прицеле геологов
Председатель экспертного совета ФПСР “Аврора” Борис Марцинкевич и главный редактор проекта «Точка сборки» Сергей Голомолзин обсуждают науку геологию и ее задачи.
00:00 Про геоэнергетику и всё, что включает в себя это понятие
02:50 Про геологию
18:00 О том, чем занимается геофизика
19:50 О языке геологии и возможностях общения на нём
21:50 Про внезапные прорывы в исследованиях геологов
26:00 Про аэрогаммасъемку, радиометры и магнитометры
31:20 Про министерство геологии, ссыльных геологов и советский задел
42:00 о военизации геологии
43:25 О программе развития минерально-сырьевой базы и необходимости возрождения министерства геологии
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