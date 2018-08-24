Прогресс или мутация?

Но ведь что мы говорим о яблоке – можно сказать и о человеке.

Гиперия – это термин не только в изучаемой нами, читатель, социопатологии. Это очень широкий термин, который вы, несомненно, вспомните, как приставку "гипер" к тому или иному слову. Гиперия [1] – то или иное, чрезмерное по отношению к естественно-складывающемуся, состояние. Например, дикое яблоко – маленькое и кислое. Когда мы держим в руках сортовое яблоко, то оно содержит в себе гиперии величины и сладости, которых не даёт дикая (или одичавшая) яблонька. Яблоко не само по себе стало большим и сладким из маленького и кислого: это люди создали гиперию, неестественные свойства. Уберите людей – и гиперии яблока постепенно сойдут на нет, исходник возьмёт своё.

Знание математики – это гиперия цивилизованного человека по сравнению с младенцем и дикарём. Безусловно, и младенец, и дикарь имеют в себе врождённую идею навыков счёта (саму способность различать единство от множеств).



Однако в младенце и дикаре эта исходная (данная от естества природы) способность – малая, смутная, весьма ограниченная.

Развивая изначальную способность – мы получаем профессионального математика путём сложных и искусственных усилий, подобно тому, как селекционеры из дикого маленького кислого яблочка получают сочные, огромные, сладкие плоды. Иногда плоды меняют цвет, иногда – форму.



В них раздувают и раскрывают гиперию заданных качеств – то же самое делает цивилизация с человеком.

Позвольте – спросит меня читатель – а как же отличить гиперию от уродства, мутации?! Человек (или яблоко) пробрели неестественно-развитые стороны натуры. Свойство, от природы, от естества, слаборазвитое, раздулось и расширилось: что же тут хорошего?!

Если изначальная сутулость превратилась в горб – это же патология, а никакая не «гиперия»!

С горбом понятно, а вот с очками – уже не так однозначно. Понятно, что первобытный человек очков не знал, и в них не нуждался: если слеп, то быстро погибал, да и всё.



Затем цивилизация вывела целую генерацию «очкариков»: это и болезнь, и в то же время свидетельство ума (в определённой степени). Очкарика мы воспринимаем как больного человека или как умника?

Гиперии заданных качеств неразрывно связаны с Культом, его сакралиями и идеалами. Цивилизация должна указать, в какую сторону она нацеливает свой искусственный отбор – бросающий вызов дикой природе и стихийным слагаемым естества.



Например, культурные овощи, с отобранными гипериями сытности и вкуса, не могут без человека противостоять сорнякам. Сорняк чем бесполезнее, тем живучее!

То же касается и человека. Если убрать из поля зрения Культ, его сакралии, идеалы, идеологические мотивы действий – то самый бесполезный для общества и культуры человек окажется самым живучим, и «наследует землю».

Гиперии вырабатываются – но они же, попав в иные условия (где их перестали культивировать) – сходят на нет. Любой садовод знает, что если бросить элитную яблоню надолго без присмотра, то она одичает, плоды будут приближаться к сорту яблони-дичка.



Любой собаковод знает, как легко испортить породу – пустив собаку любого пола гулять на волю без контроля.

Чтобы гиперии сохранялись – не сходили к естественно-дикому состоянию «базовой комплектации» – их нужно оберегать и развивать. Иначе вытеснение очкастых переводчиков Шекспира горилоообразными громилами с отличным зрением станет неизбежным и необратимым. Со всеми вытекающими (для цивилизации – летальными) последствиями.

Всякая гиперия – продукт искусственной комбинации условий, в дикой природе не встречающийся, и не выживающий сам по себе.

Безусловно, знание того любопытного дикаря, который первым начал изучать физику – очень примитивно по сравнению со знаниями современного физика, который учился по учебникам, опираясь на поколения преемственной добычи и систематизации знаний.



Современное знание физики – это гиперия физического знания, которое могло бы сложиться у естественного (лишённого чтения и письма) человека в начале времён.

Но…

Всякий слышал про такие обыденные явления, как вырождение сорта или обмельчание племенной породы в сельском хозяйстве.

Суть его – в утрате организмом навязанных селекционерами свойств и качеств (гиперий), возвращение организма к более естественному (с точки зрения биологической) состоянию.

+++

Качества и свойства, чрезмерные для естественного (изначально-дикого) состояния человека заставляют нас искать ответа на ключевой вопрос:

- перед нами гость из будущего или урод?



- Его чрезмерное, по сравнению с первоначальным, развитие в каком-то направлении – это прогресс или злокачественная мутация?

Вне идеологии оценка гиперий невозможна: большое красное яблоко, получившееся из мелкого и кислого дичка – продукт целенаправленной работы мысли селекционера, изначально поставившего идеологию заданных качеств.

Гиперия, как искусственно и искусно развитая чрезмерность качества (свойства) – не может возникнуть из ниоткуда. Ей обязательно предшествует зародышевое ядро в исходном состоянии.

Проще сказать об этом так: возможности предшествует желание. Желание ищет средства сделать невозможное – возможным. И находит их. Если желания нет – то средства к реализации не подбирают, даже если они под ногами валяются.

Динамика, таким образом, очевидна:

Зародышевое ядро интереса => гиперия.

Человек вначале заинтересовался звёздами. Потом создал и стал развивать астрономию. Достиг гипер-средств изучения звёзд, немыслимых для первобытного любопытца.



Потом человеку это надоело, и гипер-способности внуне стали зарастать пылью. За ненадобностью они постепенно утрачиваются – как одичалая яблоня стремится вернуть своим плодам первоначальную величину и вкус…

Вот стадии:



1. Хочу, но ещё не могу.



2. Хочу и уже могу.



3. Уже не хочу, но ещё могу.



4. И не хочу, и уже не могу (разучился за ненадобностью).



Таким образом – перед нами перевёрнутая гипербола. Зародышевое ядро интереса + усилия и время создают гиперии (человек, которому интересны звёзды, придумывает и делает телескоп).

В случае деградации культуры возникает ситуация скольжения вниз от пика достижений (классическая ситуация для пост-советизма). По формуле: мы ещё можем, но уже не хотим.

Если телескопа нет – то обрести его очень трудно. А если он уже есть в наличии – то избавиться от него можно только разбив его молотком или иным предметом. Он стоит себе и пылиться, готовый к работе, но невостребованный человеческими желаниями.

Остаточная, угасающе-инерционная работа человека с телескопом – это скучно «тянуть лямку» по принуждению или за деньги.

Человеку совершенно неинтересно смотреть в телескоп, но он в урочные часы это делает, потому что его принуждает или подкупает внешняя сила. Естественно, всё действие сводится к «ладно, только отвяжитесь от меня!». Мотивации внешней силы в этой схеме – загадка.



Почему Некто платит деньги за наблюдения звёзд людям, которым самим по себе это давно неинтересно? Что это? Сила традиции, привычка или вера – которой Некто пытается (посредством оплаты) поделиться с ленивыми и лукавыми наймитами?

Телескоп может пылиться достаточно долго. Но однажды его всё-таки не станет, и деградация войдёт в последнюю, описанную нами стадию «4». Человек сперва создал прибор, потому что очень хотел приблизить звёзды. Потом человек, деградируя, забыл про свой прибор, приближающий звёзды. Наконец, человек потерял тот прибор, про который забыл…

+++

Желание – и начало, и двигатель развития (прогресса, цивилизации в целом). Без желания развитие и невозможно, и ненужно.

Развивать в человеке качества астронома или химика без его желания – всё равно, что угощать блюдом, которое гость терпеть не может. Во-первых, кушать откажется. Во-вторых, если насильно накормишь – будет плеваться и проклинать…

А всё потому, что если любая гиперия – благоприобретённое качество, то зародышевое ядро, из которой оно развивается – врождённое. Можно (освещая, поливая, рыхля, подкармливая) развернуть и раскрыть потенциал дуба, вложенный в жёлуде. Но откуда взять сам жёлудь?

+++

Дикарь, который не имеет телескопа, даже грамоты не знает – но очень интересуется звёздным небом, для астрономии гораздо полезнее, чем дипломированный астроном с телескопом и регалиями, которого, тем не менее, от вида звёзд тошнит.

Мы говорим о семени, из которого можно прорастить растение, и о гнили, в которую превращается мёртвое (хоть и большое, и развесистое) растение.

У семени, как бы мало оно ни было – есть потенциал раскрытия. У гнили никакого потенциала нет: она шанс лишь для грибов и прочих некрофагов.

+++

Нет никаких сомнений, что современный мир движется путём деградации всего человеческого. Центростремительная сила гиперий (сверхвозможностей, даруемых цивилизованным образом жизни) иссякает. Напротив, центробежная (связанная с биологической экономностью усилий) – нарастает.

Всё, конечно, в наших руках, и мы могли бы остановить процесс распада…

Но – возможности предшествует желание. Я спрашиваю и себя, и вас, читатель:

Оно у нас есть?!

[1] Гипер- hyper-, греч. hyper – над, сверх, по ту сторону) – приставка, обозначающая чрезмерную степень какого-либо качества, положительного или отрицательного.(см. слова "гипертония", "гипертрофия").



В общественных науках термин "гипер" указывает на свойство определенных социальных и культурных феноменов достигать высокой интенсивности, значительно превышающей их исходное, естественное, зачаточное состояние.





А. Леонидов

***





Источник.