Уголь Чукотки на Анадырской. Время. Эфир 8 апреля 1979
Репортаж о подготовке ко Всесоюзному Ленинскому коммунистическому субботнику коллектива угольной шахты “Анадырская” на Чукотке. Интервью бригадира шахтеров-”тысячников” Алексея Обухова и членов его бригады о подготовке к коммунистическому субботнику.
Информационный сюжет программы “Время”. Эфир 08.04.1979.
Главная редакция информации, 1979 г.
#гостелерадиофонд #новости #ЧукотскийКрай
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