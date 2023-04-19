Ядерные санкции: энергетику Франции ждёт Атомный Коллапс | Геоэнергетика Инфо
Ядерные санкции против Росатома: энергетику Франции ждёт Атомный Коллапс. Геоэнергетика Инфо
Германия настаивает на санкциях против ядерной энергетики РФ. Берлин настаивает на включении в следующий пакет санкций против России ограничений в отношении российского гражданского ядерного сектора. По мнению главы ведомства Роберта Хабека, ядерные технологии являются крайне «чувствительной» сферой, в которой преференциальный режим в рамках санкций недопустим. Германия считает, что ЕС должен действовать решительно, но ограничения должны при этом вводиться постепенно.
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