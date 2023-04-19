Решения российского руководства вызвали панику на Западе. Юрий Кнутов
Когда и каким готовится нынешнее наступление ВСУ? К чему мы должны быть готовы? Как именно Запад пытается нас дезинформировать? Почему ВСУ приказали держаться за Артёмовск? Какие уникальные разработки Армии России уже вступают в бой? Говорит военный историк, директор Музея войск ПВО, полковником в отставке Юрий Кнутов. Ведущий – Дионис Каптарь.
Книга “Противостояние сверхдержав в “Холодной войне”. Кнутов Ю.А. https://den-magazin.ru/utm/1467
Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha
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Сплошная пропаганда -ни Россия ,ни Украина ничего не решает ,одни исполнители ,другие вынужденные противостоять ,раз сказали А и наметили красные линии..Зачем ждать наступа и уничтожать тысячи народа ,может лучше (мы же в защите??)все-таки грохнуть пару штабов и пару кварталов в Киеве ..Пока соберут других клоунов и генералов…
Кто написал именно такой сценарий??Явно не Россия же??
“американскую война в Афганистане, которая продолжалась 20 лет и поставила рекорд по продолжительности. Ее схожесть с украинским кризисом состоит в том, что, по сути, США могут произвольно определять точку завершения этого кризиса.
В бюджете Пентагона в последние 20 лет всегда заложено порядка 50–60 миллиардов долларов на какой-нибудь военный конфликт. К моменту завершения войны в Афганистане эти деньги оказались в новом финансовом году без какого-то предметного назначения. И, как видно из американской статистики, сейчас эти средства целиком направляются на Украину.
В таком режиме США могут существовать неопределенно долго — вплоть до появления следующего крупного кризиса, на который им будет необходимо реагировать, или до прихода осознания, что затягивание украинского конфликта перестает отвечать их стратегическим интересам.
Если что-то подобное произойдет — например, если они решат, что их доминирование в Европе и блокирование России «покупается» слишком дорогой ценой, — то конфликт может схлопнуться довольно быстро. Вспомним, например, как в 2021 году от момента решения Байдена о прекращении прямого американского участия в афганском конфликте до падения правительства в Кабуле прошло всего несколько месяцев. Но если американцы продолжат методично поливать украинский конфликт деньгами, то тогда этот кризис может длиться долго — с огромными последствиями для Украины и некоторыми значительными последствиями для России и Европы.