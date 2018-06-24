Россия отвечает на провокацию с выводом российских войск из Приднестровья

Генассамблея ООН приняла проект молдавской резолюции о выводе российских миротворцев из Приднестровья.

В МИД России документ назвали «провокационным» и отметили его «рекламно-пропагандистский» характер. В Москве считают, что расположенный в стране с 1992 года контингент выводить преждевременно, поскольку без заключения прочных соглашений между Кишинёвом и Тирасполем это приведёт лишь к усугублению конфликта.

Миротворческая операция доказала свою эффективность, что отмечает в том числе и президент Молдавии Игорь Додон.

Стремлением заработать политические очки перед выборами объяснили в МИД России молдавскую резолюцию, принятую Генеральной Ассамблей ООН.

«С трагических событий 1992 года прошло не так и много времени, и тем удивительнее, что многие действующие политики, причём не только в Кишинёве, успели подзабыть тот непреложный факт, что только благодаря своевременному вмешательству российских войск было прекращено кровопролитие на Днестре, созданы условия для запуска процесса мирного урегулирования. И по сей день российский воинский контингент остаётся гарантом мира и стабильности в Приднестровье», — отметили в ведомстве.

Напомним, что резолюция с призывом вывести из Приднестровья российский миротворческий контингент была принята 22 июня на пленарном заседании Генассамблеи ООН. Документ поддержали 64 государства, против выступили 14, 83 воздержались. Также было решено включить вопрос о полном выводе иностранных войск с территории республики в предварительную повестку 73-го заседания Генассамблеи.

«Классический пример двойных стандартов»

Принятие данной резолюции подрывает «хрупкий прогресс», который был достигнут в последние месяцы в сближении Молдавии и Приднестровья, считают в МИД РФ. В министерстве подчёркивают, что в Кишинёве отсутствует единство по этому вопросу.

Читайте также: Обстановка накаляется: Армия Сирии блокирует базу США, российские военные убеждают боевиков сдаться, в небе вертолёты (ВИДЕО)

«Рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишинёве, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов», — сообщается на сайте МИД.

Между тем Россия остаётся «привержена процессу политического решения приднестровской проблемы и является в нём одним из посредников и гарантов урегулирования», отметил в своей речи на Генассамблее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Хотел бы подчеркнуть, что данный регион является единственным в Восточной Европе, где благодаря появлению российских войск военные действия не возобновлялись», — добавил он.

Без учёта мнения граждан

Разочарование российской стороны вызвал и тот факт, что проект резолюции не обсуждался, а его текст не корректировался с момента внесения молдавской стороной, отметил зампред России.

Он также обратил внимание на большое количество стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые «не могут не понимать, что молдавская инициатива подрывает усилия, предпринимаемые в рамках этой организации».

Более того, представитель России отметил, что «в этой игре» вряд ли будет учтено мнение жителей региона.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter также подчеркнул, что Генеральная Ассамблея ООН, приняв резолюцию, проигнорировала точку зрения полумиллиона человек.

Между тем ранее Федерация профсоюзов Приднестровья собрала 85 тыс. подписей в поддержку российского миротворческого присутствия в стране.

Читайте также: Киев в панике ищет каналы утечки информации: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с RT отметил важность сохранения в Приднестровье присутствия российских миротворцев.

По его мнению, резолюция была подготовлена «при поддержке США и стран НАТО» с целью присоединения Молдавии к Румынии, руководство которой периодически делает предложения об объединении этих государств.

Депутат напомнил, что именно идея объединения двух государств в своё время спровоцировала вооружённый конфликт в Приднестровье, преимущественно русскоговорящее население которого выступало против этого объединения.

«Чтобы поглотить Приднестровскую Молдавскую Республику, нужно избавиться от всяких побочных свидетелей и тем более тех, кто будет препятствовать какому-то реваншу румынских унионистов в отношении Приднестровья.

С этой точки зрения наличие там пусть и небольшого контингента российских войск — кость в горле для тех, кто хотел бы втянуть Молдову вместе с Приднестровьем в Румынию», — заключил Затулин.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин считает, что вывод войск из Приднестровья может спровоцировать военные действия в регионе.

«С 1992 года, когда был введён контингент, установился зыбкий баланс сил, который позволяет сохранять мир. А если он будет удалён, возможно возобновление военных действий. Особенно этого опасаются в Приднестровье.

Поэтому данное решение несколько путает ходы — сначала надо добиться установления более прочных отношений, каких-то соглашений между Молдавией и Приднестровьем, а потом — говорить о выводе контингента», — считает сенатор.

Он добавил, что реализация данных соглашений должна быть гарантирована всеми сторонами.

Резолюция «укладывается в канву геополитического противостояния» между Россией и рядом западных стран, считает президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов.

«В планах американцев и их союзников стоит не просто вывод российских войск, но и принуждение Приднестровья к капитуляции, расформированию своей государственности и, таким образом, полная зачистка, с точки зрения западников, всего постсоветского пространства», — пояснил он в беседе с RT.

«Пиар-ход»

По мнению министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудора Ульяновского, принятие этой резолюции свидетельствует об успехе парламента, правительства и самого МИД Молдавии. Во время интервью на телевидении министр дал прокомментировал данное событие.

«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию, потому что Кремль знает о ранних запросах», — заявил дипломат в эфире.

Негативно воспринял разработанный молдавским парламентом проект резолюции и президент страны Игорь Додон. Он считает, что «миротворческая операция на Днестре — успешная», и призывает ничего не менять, а разговоры о выводе российских военнослужащих называет «пиар-ходом».

«Правящая коалиция использует международные платформы в попытках укрепить свои серьёзно пошатнувшиеся внутриполитические позиции перед парламентскими выборами, которые состоятся уже через пару месяцев», — рассказал Додон.

Читайте также: Крымская операция: Великая победа России под носом у НАТО (ВИДЕО)

Георгий Мосалов, Марианна Чурсина