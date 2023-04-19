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Есть Америка. Европа – это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного

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Есть Америка. Европа – это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного

На связи министр МВД Турции

"Не существует такого понятия, как Европа, не надо об этом думать. Есть Америка. Европа – это мул в конвое Америки. В ней нет ничего особенного. Европа не может вынести рациональное суждение от своего имени. Америка теряет свою репутацию. Весь мир ненавидит Америку. Европа является пешкой Америки в Африке. Все африканские государства ненавидят государства, которые их эксплуатируют, включая Францию. Дорогие друзья, я хочу сказать вам, что игра изменилась. Самая большая задача Турции – это достижение ее полной независимости. Турция решает эту проблему вместе с Тайипом Эрдоганом"

Собственно, с такими взглядами администрации Эрдогана, не удивительно, что США делают ставку на турецкую оппозицию. Друг Реджеп для Вашингтона слишком многовекторен, а это по нынешним временам харам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8302465.html
Метки: гегемонизм, Европа, миропорядок, США, турция, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29232 24786
    марина два часа назад

      что сказал хозяин -СИТИ Лондон ,то и кричит министр..Европа была и будет ,просто опять Перестройка ,Польша таки развалила ЕС,правда вначале Брекзит был…

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