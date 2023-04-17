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Реальная жизнь поборола статистические данные, или Как факты изменили планы в пеллетной энергетике

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Председатель экспертного совета ФПСР “Аврора” Борис Марцинкевич и управляющий партнер ГК “ФИЗИКА ТЕПЛА” Феликс Борисов обсуждают продвижение темы пеллетной генерации в исполнительной и законодательной власти.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#БорисМарцинкевич #ФеликсБорисов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZBM7g2wHMhI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6417 4867
    Игорь сегодня в 12:25

      Да уж эта пилотная генерация,зимой Покровка такой копоти выдавала, что невероятный противник из космоса видел как Красноярске все пять заводов снова запустили, куют оборону. Надо еще танки надувные возить от нас по трансибу, тогда смысл в пеллетах будет.

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