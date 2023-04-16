Глобализм по правилам Китая, мир панрегионов, и почему надо сохранить ООН. Андрей Школьников
1:24 Визит Си Цзиньпина и будущее международных институтов;
13:26 “Вся нынешняя ситуация ненадолго”. Когда сломается глобализм, настанет мир панрегионов?
23:34 Вояж Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай: планируют ли Европу воспринимать как независимую и встраивать в важные геополитические процессы?
31:47 Что стоит за нормализацией отношений Эр-Рияда и Тегерана?
51:13 Арест Дональда Трампа и лишение поддержки Израиля;
1:03:07 Слив в прессу якобы документов Пентагона: что за игра?
Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий – Илья Титов.
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