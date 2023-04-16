Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Глобализм по правилам Китая, мир панрегионов, и почему надо сохранить ООН. Андрей Школьников

16 0

1:24 Визит Си Цзиньпина и будущее международных институтов;
13:26 “Вся нынешняя ситуация ненадолго”. Когда сломается глобализм, настанет мир панрегионов?
23:34 Вояж Эммануэля Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай: планируют ли Европу воспринимать как независимую и встраивать в важные геополитические процессы?
31:47 Что стоит за нормализацией отношений Эр-Рияда и Тегерана?
51:13 Арест Дональда Трампа и лишение поддержки Израиля;
1:03:07 Слив в прессу якобы документов Пентагона: что за игра?

Говорим с геостратегом Андреем Школьниковым. Ведущий – Илья Титов.

Телеграм-канал Андрея Школьникова https://t.me/geostrategrus

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

Канал ДЕНЬ на других платформах

Уникальный архив канала “День” https://dentv.ru/den-nash/
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eROb8CVuN80
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Белые люди Ирана
Начался перезапуск российской оборонки. Это решающий момент
ПУТИН ИМ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН
Меткий выстрел украинской ПВО
Грузию гонят на войну с Россией, или Кто заказал майдан в Тбилиси

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru