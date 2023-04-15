1970. Американец в Москве
01. Гостиница «Метрополь»
02. У гостиницы «Метрополь
03. У гостиницы «Метрополь»
04. Кафе у гостиницы «Метрополь»
05. Вид из гостиницы «Метрополь»
06. Площадь 50-летия Октября
07. Площадь 50-летия Октября
08. Ул. 25 Октября
09. Вид на Большой театр
10. Проспект Мира, 94
11. Проспект Мира
12. Москва. Университетская площадь
13. Автозаправочная станция на площади Свердлова
14. Автозаправочная станция на площади Свердлова
15. Улица Крымский вал
16. Фрунзенский Вал
17. ВДНХ
18. Главный вход ВДНХ.
19. Станция метро «Арбатская»
20. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая)
21. ГУМ. Витрина
22. ГУМ
23. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова
24. Вид из гостиницы «Россия»
25. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках
26. Проспект Маркса