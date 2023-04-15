Главная » История, Творчество

1970. Американец в Москве

25 0


01. Гостиница «Метрополь»
01. Гостиница «Метрополь»

02. У гостиницы «Метрополь».jpg
02. У гостиницы «Метрополь

03. У гостиницы «Метрополь».jpg
03. У гостиницы «Метрополь»

04. Кафе у гостиницы «Метрополь».jpg
04. Кафе у гостиницы «Метрополь»

05. Вид из гостиницы «Метрополь».jpg
05. Вид из гостиницы «Метрополь»

06. Площадь 50-летия Октября.jpg
06. Площадь 50-летия Октября

07. Площадь 50-летия Октября.jpg
07. Площадь 50-летия Октября

08. Ул. 25 Октября.jpg
08. Ул. 25 Октября

09. Вид на Большой театр.jpg
09. Вид на Большой театр

10. Проспект Мира, 94.jpg
10. Проспект Мира, 94

11. Проспект Мира.jpg
11. Проспект Мира

12. Москва. Университетская площадь.jpg
12. Москва. Университетская площадь

13. Автозаправочная станция на площади Свердлова.jpg
13. Автозаправочная станция на площади Свердлова

14. Автозаправочная станция на площади Свердлова.jpg
14. Автозаправочная станция на площади Свердлова

15. Москва. Улица Крымский вал.jpg
15. Улица Крымский вал

16. Фрунзенский Вал.jpg
16. Фрунзенский Вал

17. ВДНХ.jpg
17. ВДНХ

18. Главный вход ВДНХ.jpg
18. Главный вход ВДНХ.

19. Станция метро «Арбатская».jpg
19. Станция метро «Арбатская»

20. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая).jpg
20. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая)

21. ГУМ. Витрина.jpg
21. ГУМ. Витрина

22. ГУМ.jpg
22. ГУМ

23. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова.jpg
23. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова

24. Вид из гостиницы «Россия».jpg
24. Вид из гостиницы «Россия»

25. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках.jpg
25. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках

26. Проспект Маркса.jpg
26. Проспект Маркса
Источник: https://humus.livejournal.com/8940820.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1960-1971. Американец в Москве. Часть 3
1990. Американец в Москве. Часть 3
Москва боится достойно ответить США за все унижения
1973. Американец в Москве. Часть 2
1960-1971. Американец в Москве. Часть 2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru