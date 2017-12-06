Москва боится достойно ответить США за все унижения

Качество российской дипломатии на американском направлении производит в последнее время удручающее впечатление. Попытка сотрудников нашего посольства выглядеть «цивилизованными» и разумными, не обострять, обернулась для страны чередой унижений. Причем со временем ситуация лишь усугубляется.

Так, действия нового посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, имеющего, как утверждалось, репутацию жесткого переговорщика, выглядят абсолютно бессильными. Дипломат выполняет преимущественно церемониальные функции и делает малозначащие заявления, которые в большей степени уместны в устах пресс-секретаря дипмиссии.

Из последнего — дипломат подарил бутылку водки с символикой российского посольства экс-послу США в Москве Майклу Макфолу. «Подарок от Посла Антонова. Спасибо МИД!» — написал Макфол у себя в фейсбуке. Чувствуется, что американец неплохо изучил наших соотечественников — должность Антонова, очевидно, ради демонстрации уважения, написана с большой буквы.

Но означает ли это уважение на самом деле? Символический подарок был преподнесен Макфолу как бы в компенсацию за невозможность исключить его из российского «черного списка». Из-за этого американец не может поехать в Россию. Похоже, просьбу Макфола в нашем МИД восприняли всерьез. Сам же бывший дипломат объявил ее потом шуткой. Поиздевался.

Другое событие, случившееся на днях с участием российского посла и вовсе похоже на анекдот. Антонов вручил памятную медаль вождю индейского племени кашайа-помо «за доброе отношение к Российской Федерации». Повод — 200 лет назад племя согласилось перейти под протекторат Российской империи, о чем и заключило соответствующий договор.

Тот факт, что награждение состоялась в музейном комплексе Форт-Росс, Северная Калифорния, лишь подчеркивает искусственный характер произошедшего. «Это ваша земля, но мы чувствуем себя здесь как дома», — претенциозно заявил Антонов. Но это лишь слова, относящиеся к далекому прошлому. По актуальным политическим вопросам в той же Калифорнии Россию по-прежнему продолжают «нагибать».

Так, недавняя попытка Антонова посетить «отжатое» у России консульство в Сан-Франциско потерпела полное фиаско. Госдепартамент не потрудился даже объяснить причину своего запрета и пообещал «обращаться с этой собственностью в рамках своих обязанностей». Посол России был вынужден ограничиться осмотром здания снаружи. Кинул прощальный взгляд.

И это при том, что здание консульства во-первых, находится в собственности РФ, а во-вторых, защищено дипломатическим иммунитетом. В этих условиях российские дипломаты в принципе не должны были покидать здание — пусть ФБР применило бы насилие, выносило бы их на руках, наглядно демонстрируя незаконный характер собственных действий. Но у наших оказалась кишка тонка.

Последующие обещания Москвы добиться сатисфакции в американском суде с самого начала выглядели как отговорка. Отсутствие решимости пойти на радикальные ответные меры и тем прекратить череду издевательств, закомуфлировали несбыточными надеждами. С тех пор дипломаты уже не раз заявляли о «подготовке иска», однако дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Даже бумагу подать не смогли.

Надежда на то, что новый посол РФ в Вашингтоне с серьезной репутацией усилит позиции своей страны оказалась несостоятельна из-за того, что политики, конгрессмены, просто отказались встречаться с Антоновым. Причем по любым поводам. О чем он сам пожаловался СМИ. Возможно Антонов и сильный переговорщик, но видимо, только в рамках признаваемого обеими сторонами процесса. К игре без правил Москва оказалась не готова.

При этом российская сторона не оставляет попыток задобрить американцев. Депутаты Госдумы — члены комитета по международным делам пока сохраняют планы на встречу с послом США в России Джоном Хантсманом, несмотря на отказ американских конгрессменов встречаться с Антоновым, заявил сегодня глава этого комитета Леонид Слуцкий.

По мнению политолога, профессора Академии военных наук Сергея Судакова, России на американском направлении мешает проявленная ранее слабость.

— Американцы привыкли к простой схеме поведения: отвечать ударом на удар. Вам угрожают — вы угрожаете. Вам сделали неприятность — вы сделали неприятность.

«СП»: — Ну, русские в последнее время не такие…

— Ошибка России была в том, что она заигралась. Предложила так называемые отложенные меры, когда в ответ на высылку 35 наших дипломатов мы не только не выслали американских дипломатов, но и пригласили их детей на елку в Кремле. То есть решили проявить определенное благородство. Так, вот, игра в какое-то благородство в Америке воспринимается как слабость, а не как слово джентльмена. Именно поэтому нашему послу Антонову сейчас так тяжело.

Когда дипломат приезжает в какую-то страну, то он работает просто как представитель своей страны. Антонов же приехал в США, которые сейчас ведут, по сути, военные действия (на разных фронтах) против России. Ему нужно нащупать хоть какие-то точки соприкосновения. Хоть с кем-то наладить отношения, чтобы понять, возможен ли какой-то диалог или действительно холодная война 2.0 уже происходит и вовсю развивается.

То, что делает сейчас Антонов — это такие ритуальные «танцы» с помощью которых он пытается прощупать почву. Для дипломатов это нормально.

«СП»: — Когда Антонова назначали, говорили, что он очень сильный дипломат. Но это не очень-то заметно…

— Антонов — кадровый дипломат высшего ранга. Человек в звании генерала армии, который был допущен ко всем, самым важным тайнам, секретам. Он знал как обустраивалась такая большая машина, как Российская Федерация.

Сам по себе он очень жесткий человек. Сказать про него, что он размазня или сдает позиции, нельзя. Но просто представьте себе, что вы выходите на ринг, где есть определенные правила. Но в какой-то момент, вам говорят, что это была шутка и теперь начинаются бои без правил. И вот Антонов, который пытался действовать по правилам, теперь начинает понимать, что правил уже нет. Но чтобы понять как действовать в новых условиях, нужно определить некие реперные точки для взаимодействия, чем он и занимается.

Поэтому пока подводить даже промежуточные итоги его деятельности рановато. Представьте, насколько тяжело, когда ты находишься в стане врагов, когда тебя все ненавидят. Но в то же время России пора переставать отвечать зеркально на американские нападки. Они понимают только асимметричные ответы. То есть, если вас бьют по щеке, то в ответ надо ломать руку.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что впереди Россию и США ждет еще большая напряженность.

— Говорить об успехах российской дипломатии в США сейчас не приходится. Но не в виду того, что Антонов какой-то не такой дипломат, а потому что прорыва там просто не может быть. Более того, нам надо забыть о нормализации отношений в краткосрочной перспективе и подготовиться к еще большей конфронтации. Дело тут в тенденции американской внешней политики в отношении России.

«СП»: — Поясните, пожалуйста?

— Предстоящая еще большая, чем теперь, конфронтационность Америки основана на фундаментальных вещах, которые изменить просто не получится.

Во-первых, единственный, в администрации Трампа сторонник более-менее нормальных отношений с Россией — Рекс Тиллерсон вполне может уйти в отставку. Разговоры об этом идут на довольно высоком уровне. На его место могут поставить либо нынешнего директора ЦРУ Марка Помпео, либо Джона Болтона, сторонника совсем радикального подхода в отношении с Москвой.

Второе направление связано с тем, что те немногие сторонники улучшения отношений с Россией находятся не у дел, на маргинальных позициях. Это Патрик Бьюкенен, Стивен Коэн, старик Генри Киссинджер и др. Это факт.

Есть люди, которые надеются, что нынешнее поколение русофобов, типа Джона Маккейна, отомрет и придут новые, не такие «ястребы». Но проблема в том, что новые еще более яростные, чем эти пенсионеры, так как политически сформировались в условиях уже в условиях однополярного мира.

Кроме того, Трампу, кажется, уже нравится встраиваться в этот мейнстрим, быть агрессивным американским главнокомандующим США, выступать с трибуны ООН и т. п. У него, кстати, появился свой аналитический центр. Тот же самый, что и у Рональда Рейгана. Думаю, Трамп будет увеличивать и военные расходы.

Поэтому пересмотр агрессивной внешней политики в отношении России если и возможен, то очень не скоро. И для этого нужна новая мощная угроза. Например, со стороны Китая.