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1973. Американец в Москве. Часть 2

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1973. Американец в Москве. Часть 1


01. Кинотеатр «Экран»


02. Возле киоска «Созпечать»


03. У входа в гостиницу «Интурист»


04. Возле метро «Площадь Маяковского»


05. Комплекс Новодевичьего монастыря




07. На Красной площади










12. Московское метро








16. Москва-река


17. Кремль


18. Панорамный вид Кремлевской стены и башен


19. Троицкая Башня




21. Лужники


22. Толпы посетителей в вестибюле Государственного Кремлевского дворца во время антракта на представлении балета Большого театра


23. Посетители в вестибюле Государственного Кремлевского дворца перед выступлением балета Большого театра


24. Туристы собираются у входа в Мавзолей




26. Туристы


27. Новодевичье кладбище
Источник: https://humus.livejournal.com/7806549.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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