1973. Американец в Москве. Часть 2
1973. Американец в Москве. Часть 1
01. Кинотеатр «Экран»
02. Возле киоска «Созпечать»
03. У входа в гостиницу «Интурист»
04. Возле метро «Площадь Маяковского»
05. Комплекс Новодевичьего монастыря
07. На Красной площади
12. Московское метро
16. Москва-река
17. Кремль
18. Панорамный вид Кремлевской стены и башен
19. Троицкая Башня
21. Лужники
22. Толпы посетителей в вестибюле Государственного Кремлевского дворца во время антракта на представлении балета Большого театра
23. Посетители в вестибюле Государственного Кремлевского дворца перед выступлением балета Большого театра
24. Туристы собираются у входа в Мавзолей
26. Туристы
27. Новодевичье кладбище