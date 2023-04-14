Жаргонные слова 60х
Корней Иванович Чуковский о жаргонизмах 60х – откуда пошли и как применяли. Некоторые из них дожили и до наших дней, вроде "фуфло" или "чувиха"
В целом посыл конечно правильный – избыток жаргонизмов засоряет язык.
Еше на тему Чуковского.
1. Чуковский о Сталине и колхозах https://colonelcassad.livejournal.com/5734231.html
2. Чуковский о комиксах и супергероях https://colonelcassad.livejournal.com/4245741.html
3. Узбекские правки Чуковского https://colonelcassad.livejournal.com/4942973.html