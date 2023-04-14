Неизвестная победа 1812 года/ Егор Яковлев и Борис Кипнис
Новая беседа Егора Яковлева и Бориса Кипниса, где участники поменялись ролями. Егор Яковлев рассказывает о незаслуженно забытом событии 1812-го года – Таурогенской конвенции, которая по праву может считаться победой русских военных, достигнутых не силой оружия, но дипломатическим искусством.
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/