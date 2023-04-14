Главная » Видео, История

Неизвестная победа 1812 года/ Егор Яковлев и Борис Кипнис

5 0

Новая беседа Егора Яковлева и Бориса Кипниса, где участники поменялись ролями. Егор Яковлев рассказывает о незаслуженно забытом событии 1812-го года – Таурогенской конвенции, которая по праву может считаться победой русских военных, достигнутых не силой оружия, но дипломатическим искусством.
#цифроваяистория #егоряковлев #борискипнисци #наполеон

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4NdhLEKeQb0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Егор Ковалевский: «Золотой» посланец России
Егор Яковлев: анонс первого исторического фестиваля "Цифровая История"
Как водружали Знамя Победы
Упущенный шанс России Виктор Милитарев о тупиковом пути, на который наша страна вступила в августе 1991 года

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru