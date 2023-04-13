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Японский вопрос

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Для тех, кто интересовался, что там такого наговорил Евич, что дошло до административного дела. А то столько дискуссий, а предмет обсуждения отсутствовал.

«Во время лекции я говорил, что жители Сахалина не имеют необходимой военной подготовки для отражения вторжения со стороны той же Японии. Я не считаю подобный сценарий чем-то фантастическим. Военный бюджет японцев составляет 250 миллиардов долларов. Зачем им такой военный бюджет? Против кого они собираются воевать? Против Китая? Как бы не так! Против нас, разумеется. Я сказал, что в случае вторжения Японии на Сахалин российская армия не сможет оперативно прийти на помощь, поскольку застряла на Украине. Видимо, фраза о том, что наша армия застряла на Украине, и стала поводом для возбуждения дела.

На встречу были приглашены некоторые сахалинские чиновники. Они пришли, но сбежали после первых озвученных тезисов.
В частности, я обратил внимание слушателей на то, что местные чиновники ничего не делают для подготовки территориальной обороны. Вероятно, их это очень обидело. Они могли высказать претензии мне, мол, я дискредитирую власть. Но предпочли зайти с другой стороны и обвинили меня в дискредитации армии» (с) Юрий Евич

https://t.me/boris_rozhin/82843 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8289485.html
Метки: гражданская оборона, евич, право, сахалин, Япония
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6412 4866
    Игорь два часа назад

      Во, мафия рулит. Какая тебе, Евич, разница какие там самураи победят? Ну купи двустволку и сиди 30 лет в засаде, как японец на Филиппинах, явно нервы с экономишь.

    • 61 49
      Игорь час назад

        По итогу, надо Хоккайдо забрать с айнами. И будет у нас ещё одно внутреннее море.
        Не гуманно ведь сравнивать японские острова с водной гладью.

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