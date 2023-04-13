Японский вопрос
Для тех, кто интересовался, что там такого наговорил Евич, что дошло до административного дела. А то столько дискуссий, а предмет обсуждения отсутствовал.
«Во время лекции я говорил, что жители Сахалина не имеют необходимой военной подготовки для отражения вторжения со стороны той же Японии. Я не считаю подобный сценарий чем-то фантастическим. Военный бюджет японцев составляет 250 миллиардов долларов. Зачем им такой военный бюджет? Против кого они собираются воевать? Против Китая? Как бы не так! Против нас, разумеется. Я сказал, что в случае вторжения Японии на Сахалин российская армия не сможет оперативно прийти на помощь, поскольку застряла на Украине. Видимо, фраза о том, что наша армия застряла на Украине, и стала поводом для возбуждения дела.
На встречу были приглашены некоторые сахалинские чиновники. Они пришли, но сбежали после первых озвученных тезисов.
В частности, я обратил внимание слушателей на то, что местные чиновники ничего не делают для подготовки территориальной обороны. Вероятно, их это очень обидело. Они могли высказать претензии мне, мол, я дискредитирую власть. Но предпочли зайти с другой стороны и обвинили меня в дискредитации армии» (с) Юрий Евич
https://t.me/boris_rozhin/82843 – цинк
Во, мафия рулит. Какая тебе, Евич, разница какие там самураи победят? Ну купи двустволку и сиди 30 лет в засаде, как японец на Филиппинах, явно нервы с экономишь.
По итогу, надо Хоккайдо забрать с айнами. И будет у нас ещё одно внутреннее море.
Не гуманно ведь сравнивать японские острова с водной гладью.