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Телеграм доминирует

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Телеграм доминирует.

Telegram по ежедневной аудитории в РФ впервые обошел (https://t.me/greatrussia_1/35378)YouTube, сообщает эксперт Александр Широких со ссылкой на данные Mediascope Cross Web.

"Ежедневная аудитория Telegram в марте составила 50.9 млн человек, YouTube – 50.7 млн. В январе прошлого года дневная аудитория Telegram составляла всего 25 млн человек. Рост составляет +104%. Буквально на днях мы сообщали о том, что в феврале Telegram достиг отметки в 50 млн DAU (дневная аудитория). И в марте уже обогнал YouTube. Впереди только ВК с 53.3 млн. Что касается месячной аудитории (MAU), то здесь YouTube сильно впереди: 93.0 млн vs 76 млн", отметил Широких.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8286247.html
Метки: telegram, Интернет, Россия, социальные сети
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