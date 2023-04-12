Главная » Наука, Политика, Творчество

Недостаток пусков

18 0
Использованные источники: ria.ru

Россия в 2022 г. провела рекордное за 26 лет число военных космических пусков В 2022 г. РФ успешно запустила на орбиту 13 ракет со спутниками военного или двойного назначения. Это рекорд с 1995 г., когда было 15 таких пусков, подсчитало «Равенство» по данным Роскосмоса и Минобороны. В частности тремя спутниками пополнилась группировка Глонасс, которой оперируют космические войска. Впрочем, в советские времена у России пусков военного назначения было в разы больше: например, в 1990 г. – около 50. Всего Россия запустила в ушедшем году 22 ракеты. Уже четыре года подряд все старты безаварийные, т.е. полностью или частично удачные. Тем не менее количество пусков у России снизилось на 3 ед.: с 25 в 2021 г. Те же 22 пуска планируются и в 2023 г. В то время как США и Китай с 2016 г. нарастили орбитальные пуски в 3-4 раза. Успешные запуски космических ракет в 2022 г. (https://en.wikipedia.org/wiki/2022_in_spaceflight) США – 85 Китай – 62 Россия – 22 Европа – 5 Прочие – 5 Всего – 179 В итоге доля РФ в космических пусках в мире снизилась до исторического минимума в 12%. Для сравнения: в советском 1990 г., когда в России успешно запустили...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8287667.html
Метки: инфографика, Китай, космонавтика, ракеты, роскосмос, Россия, спутники, ссср, США, технологии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
Космос, который мы потеряли
ГЛАВА 8. ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСТО ИНФОРМАЦИЯ. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Ножи Древней Руси

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru