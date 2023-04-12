Недостаток пусков
Россия в 2022 г. провела рекордное за 26 лет число военных космических пусков В 2022 г. РФ успешно запустила на орбиту 13 ракет со спутниками военного или двойного назначения. Это рекорд с 1995 г., когда было 15 таких пусков, подсчитало «Равенство» по данным Роскосмоса и Минобороны. В частности тремя спутниками пополнилась группировка Глонасс, которой оперируют космические войска. Впрочем, в советские времена у России пусков военного назначения было в разы больше: например, в 1990 г. – около 50. Всего Россия запустила в ушедшем году 22 ракеты. Уже четыре года подряд все старты безаварийные, т.е. полностью или частично удачные. Тем не менее количество пусков у России снизилось на 3 ед.: с 25 в 2021 г. Те же 22 пуска планируются и в 2023 г. В то время как США и Китай с 2016 г. нарастили орбитальные пуски в 3-4 раза. Успешные запуски космических ракет в 2022 г. (https://en.wikipedia.org/wiki/2022_in_spaceflight) США – 85 Китай – 62 Россия – 22 Европа – 5 Прочие – 5 Всего – 179 В итоге доля РФ в космических пусках в мире снизилась до исторического минимума в 12%. Для сравнения: в советском 1990 г., когда в России успешно запустили...
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