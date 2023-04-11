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Если ему присудят штраф, я его заплачу

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В дополнение к посту о деле Евича https://colonelcassad.livejournal.com/8281744.html
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев выразил готовность оплатить штраф Юрия Евича, если таковой будет назначен судом.

«Он позиционирует себя с нашей стороны, со стороны России. Те резкие высказывания, которые он допустил, мне кажется, больше основываются на сопереживании и на боли за страну. Что я могу сказать? На решение суда я повлиять не смогу. Но готов взять на себя финансовые риски по этому решению. Если ему присудят штраф, я его заплачу» (с) Юрий Трутнев

Нормальный поступок. Трутневу плюс в карму.

PS. На фото Евич с Павлом Губаревым.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8285079.html
Метки: военная медицина, Дальний Восток, евич, законы, ополченцы, право
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