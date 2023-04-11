40 000 египетских ракет для России
40 000 египетских ракет для России
The Washington Post со ссылкой на появившийся в сети документ разведки США пишет, что Египет планировал тайно отправить России до 40 тысяч ракет.
«Согласно просочившемуся документу американской разведки, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси… недавно приказал подчиненным изготовить до 40 тысяч ракет, чтобы тайно отправить их России», — говорится в статье.
Как уточняется в материале, согласно документу, президент Египта поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы «избежать проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, отвечая на вопросы издания о документе и достоверности информации, заявил, что «позиция Египта с самого начала основывается на невмешательстве в украинский конфликт и решимости сохранять равную дистанцию с обеими сторонами».
В конце марта заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир провели 14-е заседание Межправительственной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Мантуров, в частности, отметил рост показателей российско-египетского товарооборота, который по итогам 2022 года увеличился почти на 30% и превысил отметку $6 млрд. По его словам, Египет по-прежнему остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром России в Африке.
https://russian.rt.com/world/news/1134670-egipet-rossiya-rakety – цинк
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/04/10/egypt-weapons-russia/ – оригинал статьи на английском
Ранее США обвиняли в поставках ракет и боеприпасов Иран, Северную Корею и Китай. Теперь вот и Египет добавился.
По факту – ракет с египетской маркировкой на фронте пока не фиксировалось (надо понимать речь идет о ракетах для РСЗО)