На страже государства. Против глобалистской идеологии олимпизма!
Что делать со спортом в эпоху запрета быть русским?
В передаче приняли участие:
доктор культурологии Алексей Валерьевич Кыласов;
кандидат технических наук Егор Анатольевич Тимме;
эксперт по киберспорту Александр Федорович Горбаченко;
доктор политических наук Павел Сергеевич Селезнев;
ведущий цикла передач «Русская мечта» Димитрий Сагал.
Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.
Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.
По уголовной статье “Акт международного терроризма” предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье “Террористический акт” предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье “Организация террористического общества и участие в нем” подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.
За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.