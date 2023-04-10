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На страже государства. Против глобалистской идеологии олимпизма!

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Что делать со спортом в эпоху запрета быть русским?
В передаче приняли участие:
доктор культурологии Алексей Валерьевич Кыласов;
кандидат технических наук Егор Анатольевич Тимме;
эксперт по киберспорту Александр Федорович Горбаченко;
доктор политических наук Павел Сергеевич Селезнев;
ведущий цикла передач «Русская мечта» Димитрий Сагал.

Сагал Димитрий: mr.metla@list.ru

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hb7CBwLfIKA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29138 24712
    марина два часа назад

      МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять поправки о наказании до пожизненного лишения свободы за государственную измену.

      Кроме того, комитет также одобрил поправки об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм.

      По уголовной статье “Акт международного терроризма” предлагается осуждать на тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения. Сейчас минимальное наказание — десять лет лишения свободы. В свою очередь, обвиняемым по статье “Террористический акт” предлагается назначать до 20 лет тюрьмы вместо 15. Также планируется повысить минимальную ответственность за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье “Организация террористического общества и участие в нем” подсудимых может ждать срок от десяти до 15 лет. Сейчас им грозит от пяти до десяти лет.

      За осуществление диверсий теперь будет грозить 20 лет вместо 15.

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