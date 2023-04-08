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Удален канал Бочарова

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YouTube заблокировал канал безобидного Бочарика.

Ютуб не вынес существования моего канала, где было 250 000 подписчиков и ролики сатирического, беззлобного содержания. Да, по текущей повестке. Да, за здравый смыл. Да, за Россию.
Очевидно, последний пункт невыносим для, давайте вещи называть своими именами, вражеской платформы. Двуличная, вражеская платформа. Страйки за ролики годичной и старее давности. С невнятным обоснованием "дискриминационные выказывания". Обидно терять аудиторию, которая за год увеличилась вдвое. Обидно, что в России не появилось хоть сколько-нибудь достойного конкурента ютубу. С ютуба беспрепятственно льётся злоба, ненависть к России и россиянам, но там же рецепты омлета! Там же асмр, там diy. Вражеская пропаганда это по объёму малюсенькая ложечка дерьма в этой огромной бочке мёда. Что, как мы знаем, всё равно делает ютуб огромной бочкой дерьма. К любому невинному видосику, ютуб услужливо подтягивает в рекомендациях вражеские ролики. Об этом полезно помнить.
Это констатация факта. Поэтому поводов расстраиваться нет. Есть повод продолжать то что делал.

@botcharov – цинк

Конечно же вычистят все, что не подпадает под русофобскую повестку.
После удалений канала люди острее понимают серьезную проблему с запаздыванием развития видеохостингов в стране.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8278836.html
Метки: цензура, юмор, ютуб
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