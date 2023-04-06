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Страницы родной поэзии. Выпуск 58. Иван Захарович Суриков

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Иван Захарович Суриков — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.

Ведущий передачи – Виктор Маслов

Иван Суриков – автор хрестоматийного стихотворения "Детство". Другое его стихотворение – "В степи" в народной переработке стало популярнейшей песней "Степь да степь кругом". На его стихи П.И.Чайковский написал романс "Я ли в поле да ни травушка была".

Продолжение слушайте в передаче…

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jPWfj8IKAG8
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