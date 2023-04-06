Страницы родной поэзии. Выпуск 58. Иван Захарович Суриков
Иван Захарович Суриков — русский поэт-самоучка, представитель «крестьянского» направления в русской литературе.
Ведущий передачи – Виктор Маслов
Иван Суриков – автор хрестоматийного стихотворения "Детство". Другое его стихотворение – "В степи" в народной переработке стало популярнейшей песней "Степь да степь кругом". На его стихи П.И.Чайковский написал романс "Я ли в поле да ни травушка была".
Продолжение слушайте в передаче…
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